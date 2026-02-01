照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の引退相撲が1月31日、東京・両国国技館で開催された。日本相撲協会公式Xは、コミカルな余興相撲のワンシーンを公開。大相撲にあるまじき一幕に反響が広がっている。

日本相撲協会公式Xが公開したのは、初切（しょっきり）での一コマだ。土俵上では朝東（高砂）、翠河富士（伊勢ヶ濱）の両力士が、相撲の禁止技や珍しい決まり手を、面白おかしい掛け合いや演技を交えて分かりやすく紹介。「清め」の儀式として撒く塩を、大胆に投げかけ、会場の爆笑を誘った場面が写っていた。

神聖な土俵上で見られたまさかの光景。SNS上の相撲ファンからは「相撲にあるまじき飛び道具」「これは撒いてるのではなくぶっかけてる」「すごい」「初切、なんとなくバージョンアップされていて、今日は三方の鋏入れの方々が塩でお清めされた」「初切好きなんだよねぇ」と熱い視線が注がれていた。

断髪式には大物アスリートや芸能人らが参加。小野伸二さんや北島康介さんの他、タレントの小島瑠璃子さんや元横綱の白鵬翔さん、花田虎上さんも登場し、会場を沸かせた。



（THE ANSWER編集部）