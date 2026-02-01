癒やしのマージパズル！Sticky Hands「マージキャット：キャットピアパズル」

Sticky Handsは、マージ系パズルゲーム『マージキャット：キャットピアパズル』の正式サービスを2026年1月29日より開始しました。

このゲームは、癒やされる可愛いイラストと誰でも簡単に始められるマージパズルシステムが融合した、直感的なパズルアドベンチャーゲームです。

パズルだけではなく、魅力的な仲間猫たちとの感情溢れる冒険や、生と死の狭間で繰り広げられるミステリアスな物語が楽しめます。

タイトル：マージキャット：キャットピアパズル

ジャンル：パズル

対応OS：iOS／Android

配信開始日：2026年1月29日

『マージキャット：キャットピアパズル』のストーリーは、突然の事故の果てに猫たちの楽園「キャットピア」にたどり着いた主人公が、家に帰る道を探すところから始まります。

マージパズルを進めるほど、主人公が知らなかった飼い主マリーのことや、秘められたストーリーがパズルのピースのようにはまっていきます。

幻想の島「キャットピア」で見知らぬ世界、予期せぬ出会い、そして温かい変化を体験。

最高のガイド猫「チェシャ」と一緒にマージパズルアドベンチャーが始まります。

正式サービス開始を記念した特別報酬をプレゼント！

開催期間：2026年2月15日まで

『マージキャット：キャットピアパズル』の正式サービス開始を記念して、ゲーム内で使える特別なコスチュームやコイン、キャッシュなど特別報酬が用意されています。

この報酬は初回限定で誰でも受け取ることが可能です。

『マージサバイバル』と相互イベント開催！

開催期間：2026年2月15日まで

『マージキャット：キャットピアパズル』の正式サービス開始を記念して、Sticky Handsがサービス中のポストアポカリプス×マージ系パズルゲーム『マージサバイバル』でもイベントが開催されます。

『マージサバイバル』ゲーム内のイベントアイコンをタップすると表示されるポップアップの内容にしたがってミッションをクリアすると、それぞれのゲーム内で使えるアイテムをプレゼント。

期間限定のイベントなので、見逃せません。

かわいい猫たちとミステリアスな物語が楽しめる、癒やしのパズルアドベンチャーゲーム。

特別な報酬がもらえるキャンペーンも実施されるので、この機会にチェックしてみてください。

Sticky Hands「マージキャット：キャットピアパズル」の紹介でした。

