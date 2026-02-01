企業事例から学ぶ！北海道国立大学機構「北海道リカレント教育プラットフォーム シンポジウム」
北海道国立大学機構は、「北海道リカレント教育プラットフォーム シンポジウム」を2026年2月24日(火)に札幌市内およびオンラインにて開催します。
このシンポジウムでは、「なぜ北海道では社会人の学びが継続しにくいのか」をテーマに、企業事例を交えた議論が行われます。
学び直しを人材育成や組織づくりにどのように結びつけていくのかを考える貴重な機会です。
北海道国立大学機構「北海道リカレント教育プラットフォーム シンポジウム」
開催日時：2026年2月24日(火)14:00〜16:30
会場：会議・研修施設ACU-A/アキュ 大研修室1614 (北海道札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 16F)
※Zoomによるオンライン参加も可能です。
参加費：無料
主催：北海道リカレント教育プラットフォーム(北海道国立大学機構 経営企画課)
申込締切：2026年2月23日(月・祝)12:00まで
申込URL：https://forms.office.com/r/8csH7Gxit3
※当日の飛び入り参加も可能ですが、満員の場合は入室できないことがあります。
このシンポジウムでは、北海道大学および北海道国立大学機構によるリカレント教育事業の報告も行われます。
企業事例を交えた議論を通じて、学び直しを人材育成や組織づくりに結びつけるヒントを探ります。
プログラム
開会挨拶
北海道国立大学機構
教育イノベーションセンター長
江頭 進
リカレント教育プラットフォーム事業成果報告
(1)「北海道大学におけるリカレント教育について」
北海道大学
産学・地域協働推進機構
社会・地域創発本部長
吉野 正則 氏
(2)「北海道国立大学機構におけるリカレント教育について」
北海道国立大学機構
教育イノベーションセンター長
江頭 進
全体セッション(パネルディスカッション)
テーマ：「北海道での社会人の学びを職場に定着させるために」
パネリスト：
北海道コカ・コーラボトリング
グループ総務人事部 副部長
小野 吉徳 氏
帯広信用金庫
総務部 人財サポート室 室長
田中 寛之 氏
キャリアバンク
代表取締役社長
益山 健一 氏
ファシリテーター：
小樽商科大学
商学研究科アントレプレナーシップ専攻教授
筈井 俊輔
閉会挨拶
北海道国立大学機構
大学総括理事(小樽商科大学長)
穴沢 眞
北海道における人材育成の課題と、社会人の学びの継続について深く考えることができるシンポジウムです。
北海道国立大学機構「北海道リカレント教育プラットフォーム シンポジウム」の紹介でした。
FAQ
Q: 参加費はかかりますか？
A: 参加費は無料です。
Q: 申し込み締め切りはいつですか？
A: 2026年2月23日(月・祝)12:00までです。
Q: 当日参加は可能ですか？
A: 当日の飛び入り参加も可能ですが、満員の場合はご入室いただけないことがあります。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 企業事例から学ぶ！北海道国立大学機構「北海道リカレント教育プラットフォーム シンポジウム」 appeared first on Dtimes.