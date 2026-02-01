業務効率と法令遵守を両立！チェプロ「固定資産管理WAO」

チェプロは、建設業界向け統合型ERP「建設WAO」の新たなシステムラインナップとして、「固定資産管理WAO」を2026年2月5日にリリースします。

このシステムは、2027年4月1日から施行される新リース会計基準に対応し、固定資産およびリース資産の一元管理を実現することで、企業の業務効率化と法令対応を強力に支援します。

チェプロ「固定資産管理WAO」

名称：固定資産管理WAO

発売日：2026年2月5日

価格：個別見積(詳細はお問い合わせください)

URL：https://www.chepro.co.jp/kensetsu-wao/system/kotei-shisan

2024年9月に公表された新リース会計基準により、2027年4月以降に開始する事業年度では、企業の会計処理に大きな変更が求められます。

従来オペレーティング・リースで可能だった「賃貸借処理(オフバランス)」は認められず、原則として全てのリース取引について、借手は「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する必要があります。

これにより、従来の経理処理に加えてリース資産の管理や減価償却計算など、企業の業務負担が大幅に増加することが懸念されています。

チェプロは、こうした課題に対応し、企業が円滑かつ効率的に新基準へ対応できるよう、新リース会計基準に準拠した「固定資産管理WAO」を開発しました。

「固定資産管理WAO」概要と特長

「固定資産管理WAO」は、登録した固定資産の減価償却計算を会計用・税務用の双方で対応し、固定資産とリース資産(新リース会計基準対応)を同一システムで一元管理できるサブシステムです。

資産台帳への登録から、資産の変動・移動・除却・売却・減損等の履歴管理、法人税申告や償却資産税申告帳票の出力、自動仕訳による会計処理まで、幅広い業務をカバーします。

主な特長は以下の通りです。

統合型ERP「建設WAO」とのシームレスな連動

統合型ERP「建設WAO」の各システムと連動し、情報の一元管理が可能です。

固定資産・リース資産の減価償却費を個別原価へ反映し、部門別配賦にも対応します。

また、リース負債の支払は債権債務管理へ連動し、支払処理を自動化します。

契約情報の一元管理、使用権資産・リース負債管理の自動計算、新基準施行時の経過措置にも対応しています。

さらに、支店・営業所・現場ごとのリース資産管理や、工事現場で使用するリース品の契約情報登録も可能です。

新リース会計基準への柔軟な対応

リース資産登録時には、リース判別判断によるリース登録ができます。

短期リースや少額リースの除外、無形固定資産の任意適応にも柔軟に対応します。

借りてのリース期間(資産の使用権利を有する期間)や、リース料(リース対価)を新リース会計基準で処理します。

適用初年度における借手の経過措置にも対応し、リース契約単位に、リース開始日から適用していたかのような帳簿価格、またはリース負債と同額を計上した管理が可能です。

サブリース取引にも対応しており、ヘッドリースとサブリースのそれぞれについて通常の借手、貸手の会計処理を適用します。

「固定資産管理WAO」の主な特長（詳細）

「固定資産管理WAO」は、以下の特長を備えています。

リース資産登録時、リース判別判断によるリース登録が可能です。短期リース、少額リースの除外、無形固定資産の任意適用を柔軟に対応します。借り手のリース期間(資産の使用権利を有する期間)、リース料(リース対価)を新リース会計基準で処理します。適用初年度における借手の経過措置に対応します。リース契約単位に、リース開始日から適用していたかのような帳簿価格、またはリース負債と同額を計上した管理が可能です。サブリース取引に対応します。ヘッドリースとサブリースのそれぞれについて通常の借手、貸手の会計処理を適用します。

多業種への展開とさらなる機能強化

チェプロは今後、建設業界のみならず、固定資産管理やリース資産管理のニーズが高い他業界への展開も視野に入れています。

法令改正や業界動向に迅速に対応しつつ、ユーザーの業務効率化とガバナンス強化を支援するため、機能の拡充・改善を継続していく方針です。

統合型ERP「建設WAO」について

「建設WAO」は、建設業に特化したERPパッケージです。

クラウド型システムでありながらクライアント／サーバ型システムと同等の快適な操作性と、クラウド上での高速かつ大量のデータ処理を実現します。

建設業特有の業務とニーズを熟知し現場の実務に合わせて作られており、見積、原価管理や工事管理に加え、営業、生産、販売在庫、債権債務、電子取引などの業務を一元管理できることが特長です。

データや情報の整合性、ワークフロー、アクセスコントロール、建設業法対応、高度なトレーサビリティ機能がシステム設計、制御されているため、導入により内部統制とコンプライアンスを強化します。

「建設WAO」に搭載されている独自のウェブ通信インターフェース技術「Visual WAO」は、日本、米国、中国、韓国、欧州12カ国を含め、16か国で特許を取得しています。

新リース会計基準への対応が求められる中、業務の効率化と法令遵守を両立させるツールです。

チェプロ「固定資産管理WAO」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 業務効率と法令遵守を両立！チェプロ「固定資産管理WAO」 appeared first on Dtimes.