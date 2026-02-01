災害時にも安心！デベロップ「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」
“`html
デベロップは、福岡県三井郡大刀洗町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」を2026年2月27日(金)に開業します。
このホテルは、平時は宿泊施設として、災害などの有事には「レスキューホテル」として活用されるフェーズフリーな施設です。
「R9 HOTELS GROUP」では全国で135店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては127店舗目の開業となります。
デベロップ「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」
施設名：HOTEL R9 The Yard 大刀洗 (ホテル アールナイン ザ ヤード タチアライ)
施設場所：福岡県三井郡大刀洗町鵜木1440-1
オープン日：2026年2月27日(金)
予約受付開始日：2026年2月20日(金)15:00
アクセス：【車】大分自動車道「筑後小郡IC」より約4分、【電車】甘木鉄道「今隈駅」より徒歩約6分、西鉄天神大牟田線「西鉄小郡駅」よりタクシーで約10分
駐車場：普通車／軽自動車60台(無料)
敷地面積：4,498平方メートル(1,360坪)
客室数：59室(ダブルルーム53室／ツインルーム6室)
ホームページ：https://hotel-r9.jp/hotels/tachiarai/
福岡県内で7店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」は、大分自動車道「筑後小郡IC」より車で約4分、国道500号沿いに位置します。
ホテルから車で10分圏内には複数の工場が点在しており、周辺地域に立地する「干潟工業団地」「四三嶋工業団地」「平塚工業団地」などへのアクセスも良好なことから、町内外への出張といったビジネス利用に最適です。
ホテルの隣地にはスーパーマーケットがあり、車で5分圏内にはコンビニエンスストアや飲食店などもあるため、連泊時も快適に過ごせます。
また、国指定重要文化財の「今村天主堂」をはじめ、「大刀洗公園」や「北野天満宮」といった観光スポット、ゴルフ場へのアクセスも良く、観光・レジャーの宿泊拠点としても活用できます。
客室「ダブルルーム」
定員：2名
広さ：13平方メートル
料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜
客室数：53室
デスクとチェアを全室に装備しています。
客室「ツインルーム」
定員：2名
広さ：13平方メートル
料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜
客室数：6室
ベッドをL字に配置したお部屋です。
ビジネスでの利用はもちろん、観光の拠点としても便利な「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」。
平時の快適な滞在と、万が一の際の安心を両立した新しいスタイルのホテルです。
災害時には避難所になる「レスキューホテル」
このホテルシリーズは、災害など有事の際には「レスキューホテル」としての役割を担います。
平時はホテルとして運営される客室を、災害時には被災地へすみやかに移設し、避難所などとして利用する仕組みです。
2011年の東日本大震災で、避難所での生活に大きな負担を強いられている状況を目の当たりにした経験から、発災後に安心安全なプライベート空間を迅速かつ簡便に提供したいという想いで誕生しました。
過去には、長崎クルーズ船内での新型コロナウイルス感染拡大防止対策や、PCR検査体制強化のための臨時医療施設として出動した実績があります。
「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」は、県内で運営する店舗との連携体制を構築し、平時は宿泊施設として、有事には防災拠点として機能する、地域に根差したホテルを目指します。
デベロップ「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」の紹介でした。
FAQ
Q: 「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」はどのようなホテルですか？
A: 平時は宿泊施設として、災害時にはレスキューホテルとして活用できるフェーズフリーなコンテナホテルです。
Q: ホテルへのアクセスは？
A: 大分自動車道「筑後小郡IC」より車で約4分、甘木鉄道「今隈駅」より徒歩約6分、西鉄天神大牟田線「西鉄小郡駅」よりタクシーで約10分です。
Q: 客室の種類は？
A: ダブルルームとツインルームがあります。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 災害時にも安心！デベロップ「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」 appeared first on Dtimes.