暮らしのプロが提案！ライクイット「在宅避難コラム」

収納用品や生活雑貨の企画・製造・販売を行うライクイット。

そのライクイットの公式オンラインストア「ライクストア」にて、暮らし評論家・整理収納アドバイザー・防災士の大木聖美さんによるコラムが、「在宅避難」をテーマに全2回で公開されました。

ライクイット「在宅避難コラム」

公開日：2026年1月30日

提供：ライクイット

近年、災害時の避難行動として注目されている「在宅避難」。

自宅が安全で生活できる状況であれば、避難所へは行かず、住み慣れた家で過ごすという選択肢も考えられます。

小さな子どもや高齢者、ペットがいるご家庭にとっても重要な考え方です。

一方で、「何をどれくらい備えればいいのか分からない」「スペースや管理が不安」といった声も多く聞かれます。

今回のコラムでは、そうした不安に寄り添いながら、防災備蓄を特別な準備にしないための考え方と、収納を活かした実践的な工夫が2回に分けて紹介されています。

第1回：無理なく始める！「小さな収納から始める一人暮らしや夫婦二人の防災備蓄」

第1回のコラムでは、「小さな収納から始める一人暮らしや夫婦二人の防災備蓄」をテーマに、防災備蓄の基本を解説。

必要最低限の備えの考え方や、日常で使っている食品や生活用品を防災に活かす視点など、今日から無理なく始められるヒントが紹介されています。

防災を“特別なこと”ではなく、“暮らしの延長線上”として捉えることで、備えへのハードルを下げる提案です。

第2回：家族で備える！「大容量収納×ファミリー向け」

第2回のコラムでは、「大容量収納×ファミリー向け」として、家族世帯の在宅避難を支える防災備蓄を紹介。

家族の人数に合わせて備蓄の量や種類も増える中、大容量の収納用品を活用し、「まとめて・わかりやすく」管理することの大切さが紹介されています。

用途別に分ける工夫や“見える化”のポイント、乳児・高齢者・ペットなど代用がきかない備えについても触れ、家族全員で共有できる防災の仕組みづくりを提案しています。

執筆者 大木聖美さん プロフィール

コラムを執筆したのは、横浜の暮らし評論家であり、整理収納アドバイザー・防災士としても活躍中の大木聖美(おおき さとみ)さんです。

「暮らしをラクに楽しく、サステナブルに」をコンセプトに、個人宅やモデルハウスでの収納コンサルティング、セミナー講師、執筆・メディア出演など幅広く活躍しています。

防災を専門的に語るだけでなく、生活者目線で“続けられる備え”を提案するスタイルが、多くの共感を集めています。

大木聖美さんからのコメント

防災備蓄は、完璧を目指す必要はありません。

まずはできるところから小さく始め、家族や自分の暮らしに合った形で整えていくことが大切です。

ぜひこの機会に、ご自身の暮らしに合った「備え」のヒントを見つけてみてください。

もしもの時に備えて、暮らしに寄り添う防災のヒントが見つかるコラムです。

ライクイットの公式オンラインストア「ライクストア」で公開されている、大木聖美さんによる「在宅避難」コラムの紹介でした。

ライクイット「整理収納×防災のプロによる『在宅避難』コラム」のよくある質問

Q. このコラムはどこで読めますか？

A. ライクイットの公式オンラインストア「ライクストア」にて、無料で読むことができます。

Q. コラムは全部で何回ありますか？

A. 「在宅避難」をテーマに全2回で公開されています。

Q. コラムの内容はどのような人におすすめですか？

A. 一人暮らしの方からファミリーまで、防災について何から始めたら良いか分からない方、収納を活かした備蓄方法を知りたい方におすすめです。

