NCT 127、リーダー・テヨンが合流 5人が熱く繋ぐステージ「愛してるよ」【SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA】
【モデルプレス＝2026/02/01】NCT 127が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
「2 Baddies」の始まりを告げるエンジン音が響き渡るだけで会場からは叫びが。5人での編成となったが、現在入隊中のドヨン、ジェヒョン、ジョンウの分まで5人がフォローし、NCT 127のカラーを色褪せさせることなくエナジー全開でドームを熱くした。
NCT 127として久々にステージに立ったテヨンは、スクリーンに映るたびに歓声を巻き起こし「よく待っててくれて、よしよしですね」とお決まりのフレーズを久々に披露。「大変だった？僕は本当に大変だった…」と本音をこぼすと、ジャニーからは「可愛いね」との声も。まったくブランクを感じさせない完璧なビジュアルと日本語で、「これが本当にDreams come trueです。愛してるよ、みんな」と甘く感謝。NCT 127の楽曲の中でも特に盛り上がる「Fact Check」でグループとしてのステージを締めくくると、ドームに響く叫びで埋め尽くされていた。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】
◆NCT 127、テヨンが合流 5人で繋ぐステージ
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者
