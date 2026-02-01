NCT 127ユウタ、ソロでドーム沸かす ヘドバン＆シャウトにファン熱狂【SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA】
【モデルプレス＝2026/02/01】NCT 127のユウタ（YUTA）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
赤く染まったドームにマスクをまとったユウタが“降臨”。それまで披露されていたK-POP楽曲とは一線を画すロックな「Off The Mask」だが、会場を一瞬で掌握し、サビに入るとともにマスクを外すと割れんばかりの歓声が。
1月にはソロでの武道館公演を終えたユウタがソロでもドームの観客を魅了した瞬間で、ヘドバン、シャウトも完璧に届け「応えてくれよ、福岡！」の煽りで熱く会場を一つにした。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】
