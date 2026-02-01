WayV、全員スーツ×メガネで色気放出 テンは愛嬌溢れる自己紹介「天才猫ちゃん」【SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA】
【モデルプレス＝2026/02/01】NCT WISHが1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
WayVは全員がグレーのスーツで決め、「BIG BANDS」でスタート。「天才猫ちゃん、テンです」と可愛らしく決めたテン（TEN）が「グループでアイテムを1つ準備してきました」と切り出すと、それぞれがシックなフレームのメガネを取り出し、装着。スーツ×メガネでWayVらしい品が全開になると、シャオジュンは「後ろの方でヘチャンがすごく応援してくれてるんです（笑）ありがとう〜」とNCT DREAMとしてのステージを終え、NCT 127としてのステージを控えているヘチャンからのエールがイヤモニ越しに聞こえてきたと喜んでいた。そんな万全なスタイリングで臨んだ「Ice Tea」では爽やかかつ甘い色気が溢れ出るステージで、会場中の視線を奪っていた。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
◆WayV、全員スーツ×メガネで色気放出
WayVは全員がグレーのスーツで決め、「BIG BANDS」でスタート。「天才猫ちゃん、テンです」と可愛らしく決めたテン（TEN）が「グループでアイテムを1つ準備してきました」と切り出すと、それぞれがシックなフレームのメガネを取り出し、装着。スーツ×メガネでWayVらしい品が全開になると、シャオジュンは「後ろの方でヘチャンがすごく応援してくれてるんです（笑）ありがとう〜」とNCT DREAMとしてのステージを終え、NCT 127としてのステージを控えているヘチャンからのエールがイヤモニ越しに聞こえてきたと喜んでいた。そんな万全なスタイリングで臨んだ「Ice Tea」では爽やかかつ甘い色気が溢れ出るステージで、会場中の視線を奪っていた。
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】