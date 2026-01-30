昨年設立３０周年を迎えた韓国の大手芸能事務所・ＳＭエンタテインメントが主催する大型ライブ「ＳＭＴＯＷＮ ＬＩＶＥ ２０２５−２６」が３１日、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で開催され、東方神起、ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ、ＥＸＯ、ＮＣＴ １２７、ａｅｓｐａ、ＲＩＩＺＥら総勢１６組６５人が出演した。ＳＭＴＯＷＮはこれまで全世界で約７０公演が開催され、日本においては２０１１年の初開催から今年で１５年目。福岡には初上陸となり、この日と１日の２日間で７万人を動員予定だ。

日本デビュー２０周年を駆け抜ける東方神起が神々しく並び立った。１曲目に「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」を選び、長い年月で築かれたシンクロ率の高いダンスを披露。中盤で再登場し、Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔの名曲「Ｐｓｙｃｈｏ」をカバー。本家に負けない妖艶さの中に力強さも見せつけ、王者の風格を漂わせた。

ユンホ（３９）は「素晴らしいステージにかっこいい後輩、尊敬している先輩と参加できてうれしい」と感激。４月２５、２６日に神奈川・日産スタジアムで２０周年記念ライブを開催予定で、チャンミン（３７）は「僕らの日産スタジアムは楽しいかもしれません。ぜひ期待して」とアピールした。

ＮＣＴ １２７・ＴＡＥＹＯＮＧ（３０）は、除隊後初の日本ステージ。１２月に除隊したばかりだけに、筋肉質な腕を見せつけながら「２ Ｂａｄｄｉｅｓ」を披露。シズニ（ファンの呼称）に「ただいま！よく待っていてくれました。よしよし」と感謝すると、大歓声が沸いた。久々に味わうドームの景色に「ドリーム・カム・トゥルーですね。愛しているよ。ふふっ」と笑みがこぼれた。

男性６人組・ＲＩＩＺＥは、２月２１〜２３日にＫ−ＰＯＰ男性グループ史上最速となるデビュー２年５カ月で東京ドーム公演を開催予定とノリに乗っている。前哨戦として「Ｂａｇ Ｂａｄ Ｂａｃｋ」「Ｆａｍｅ」を披露し、チームカラーに染まるドームを見たＳＨＯＴＡＲＯ（２５）は「オレンジに染まっていて感慨深い」と感激していた。

女性４人組・ａｅｓｐａは、黒と赤を基調とした衣装で最高のビジュアルを放った。昨年のヒット曲「Ｄｉｒｔｙ Ｗｏｒｋ」でクールなボーカルを披露したと思えば、ＫＡＲＩＮＡ（２５）が「久しぶりだなぁ〜」とキュートにあいさつ。ＮＩＮＧＮＩＮＧ（２３）が「聞いてくださいっ」と愛嬌たっぷりに曲振りし、かわいいとかっこいいが混在する唯一無二のステージを提示した。

１６組６５人が集結しての福岡初の「ＳＭＴＯＷＮ−」。約４時間半のステージに博多っ子は沸騰した。

◇出演アーティスト

ＫＡＮＧＴＡ

東方神起

ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ

ＺＨＯＵＭＩ

ＨＹＯＹＥＯＮ（少女時代）

ＭＩＮＨＯ（ＳＨＩＮｅｅ）

ＥＸＯ

Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ

ＮＣＴ １２７

ＮＣＴ ＤＲＥＡＭ

ＷａｙＶ

ＮＣＴ ＷＩＳＨ

ａｅｓｐａ

ＲＩＩＺＥ

Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ

ＸｎｇＨａｎ＆Ｘｏｕｌ