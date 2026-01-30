セリエA 25/26の第23節 ナポリとフィオレンティナの試合が、2月1日02:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはエリフ・エルマス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、マノル・ソロモン（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ナポリのアレックス・メレト（GK）のアシストからアントニオ・ベルガラ（MF）がゴールを決めてナポリが先制。

30分、ナポリが選手交代を行う。ジョバンニ・ディロレンツォ（DF）に代わりマティアス・オリベラ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

フィオレンティナは後半の頭から選手交代。ジョバンニ・ファビアン（MF）からローランド・マンドラゴラ（MF）に交代した。

49分ナポリが追加点。アントニオ・ベルガラ（MF）のアシストからミゲル（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、57分、フィオレンティナのマノル・ソロモン（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ナポリが2-1で勝利した。

なお、ナポリは54分にアレッサンドロ・ボンジョルノ（DF）に、またフィオレンティナは44分にジョバンニ・ファビアン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

