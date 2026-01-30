韓国の大手芸能事務所「SM ENTERTAINMENT」に所属するアーティストが一堂に集結するライブ「SMTOWN LIVE」が31日、みずほPayPayドーム福岡で行われた。1日と合わせて2日間で7万人の前でパフォーマンスした。

オープニングを飾ったのは東方神起。花火とともにステージに姿を現すと「Rising Sun」を歌唱し観客を沸かせた。その後、16組65人が矢継ぎ早に登場し計50曲を披露。出演者が勢ぞろいする最後の曲を除き、49曲目に登場したのも2人だった。「呪文―MIROTIC―」を歌唱しチャンミン（37）は「感謝の気持ちで胸がいっぱい」と福岡のファンに呼びかけた。ユンホ（39）も「素敵な時間をありがとうございます」と感謝した。

ライブには昨年デビューした女性8人組「Hearts2Hearts」や2005年にデビューした「SUPER JUNIOR」ら新旧のアーティストが勢ぞろい。チャンミンらが昨年のヒット曲「愛スクリ〜ム！」を歌唱するなど、グループの垣根を越えたパフォーマンスでも沸かせた。女性4人組「aespa」は4人そろって歌唱。ウィンター（25）は「頑張って準備したので楽しんでください」と呼びかけた。

同イベントは08年にスタート。日本公演は11年に初開催され、今年で15年の節目を迎えた。これまで全世界で約70公演を行い累計110万人以上を動員。福岡での開催は今回が初めて。NCTのテヨン（30）は除隊後初となる日本でのパフォーマンスとなった。（吉澤 塁）