SM初の日本人ガールズグループGPP「SMTOWN」オープニングアクトとして出演
【モデルプレス＝2026/02/01】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】SM初の日本人ガールズグループ、SMTOWN初出演
オーディション番組出身者、トップダンサー、女優、モデルなど多岐にわたるバックボーンを持つ平均年齢21歳の日本人8人が新たにデビュー。今回は初のSMTOWN参加となり、オープニングアクトとして、デビュー曲の「Bring it Back」披露し、初々しくも堂々としたステージパフォーマンスで観客に印象付けていた。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】
【写真】SM初の日本人ガールズグループ、SMTOWN初出演
◆GPP「SMTOWN」オープニングアクトとして出演
オーディション番組出身者、トップダンサー、女優、モデルなど多岐にわたるバックボーンを持つ平均年齢21歳の日本人8人が新たにデビュー。今回は初のSMTOWN参加となり、オープニングアクトとして、デビュー曲の「Bring it Back」披露し、初々しくも堂々としたステージパフォーマンスで観客に印象付けていた。
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】