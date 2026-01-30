「SMTOWN」初の福岡開催、NCTテヨン×aespaジゼルら「ZOO」再び・NCTジェミン×RIIZEウォンビンら新コラボも続々
【モデルプレス＝2026/02/01】SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」が、1月31日から2月1日にかけてみずほPayPayドーム福岡にて開催された。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
「SMTOWN LIVE」史上初となる今回の福岡公演には全16組66人の所属アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露。「SMTOWN LIVE」は、2008年にスタートしたSM ENTERTAINMENTのグローバルライブプロジェクトで、これまでに韓国・日本・東南アジア・北米・ヨーロッパなどで開催し、世界的な影響力を持つブランドイベント。2025年までに全世界累計約70公演、日本では2011年に初開催され、今回の2日公演で日本公演38公演(※1月31日、2月1日公演含む）／累計動員110万人以上を動員しており、今回の福岡公演では約7万人の動員を予定している。
今回は、除隊後初の日本ステージとなったNCTのTAEYONG（テヨン）と、完全体でのカムバックを経て久々の来日となったEXO（エクソ）もステージを展開。また、グループの垣根を超えたユニット楽曲の披露も同イベントの醍醐味の一つで東方神起のチャンミン（CHANGMIN）、SUPER JUNIORのキュヒョン（KYUHYUN）、RIIZEのショウタロウ（SHOTARO）で「ラブライブ！」シリーズのユニット・AiScReamの「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）をとびきりキュートにカバーし、Red Velvetのアイリーン（IRENE）、スルギ（SEULGI）、aespaのカリナ（KARINA）、ウィンター（WINTER）でf(x)の「Chu~◆」（※◆はハートマーク）、NCT DREAMのジェミン（JAEMIN）、チソン（JISUNG）、RIIZEのウンソク（EUNSEOK）とウォンビン（WONBIN）、NCT WISHのシオン（SION）の2002年生まれメンバーでSaja Boysの「Soda Pop」を見事にパフォーマンス。
NCT 127のテヨン（TAEYONG）、NCT DREAMのジェノ（JENO）、WayVのヘンドリー（HENDRY）、ヤンヤン（YANGYANG）、aespaのジゼル（GISELLE）の「ZOO」はこれまでの「SMTOWN」でも度々披露されてきていたが、テヨンが12月に除隊となったことから久々のパフォーマンスとなり、ファンが震撼。フィナーレの「Hope from KWANGYA」まで、SMの歴史と未来を繋ぐ熱狂の一夜となった。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
M0 GPP「Bring it Back」
M1 東方神起「Rising Sun」
M2 Hearts2Hearts「STYLE」
M3 Hearts2Hearts「Pretty Please」
M4 NCT WISH「COLOR」
M5 NCT WISH「Hello Mellow」
M6 RIIZE「Bag Bad Back」
M7 RIIZE「Fame」
M8 aespa「Dirty Work」
M9 aespa「Rich Man」
M10 XngHan&Xoul「Heavenly Blue」
M11 XngHan&Xoul「Waste No Time」
M12 YUTA（NCT 127）「Off The Mask」
M13 TAEYONG（NCT）「SHALALA」
M14 MINHO（SHINee）「TEMPO」
M15 HYOYEON × JUUN「Second」
M16 NCT DREAM「CHILLER」
M17 NCT DREAM「Beat It Up」
M18 WayV「BIG BANDS （Korean Ver.）」
M19 WayV「Ice Tea」
M20 NCT 127「2 Baddies」
M21 NCT 127「Fact Check」
M22 Red Velvet「Bad Boy」
M23 Red Velvet「Run Devil Run（GIRLS' GENERATION Cover）」
M24 SUPER JUNIOR-M「至少還有你（Korean Ver.）」
M25 EXO「I'm Home」
M26 EXO「The First Snow」
M27 EXO「Don't Go」
M28 KANGTA「Eyes On You」
M29 MINHO（SHINee）「CALL BACK」
M30 HYO「Retro Romance」
M31 CHANGMIN × KYUHYUN × SHOTARO「愛◆スクリ〜ム!（AI SCREAM!）（AiScReam Cover）」
M32 IRENE × SEULGI × KARINA × WINTER「Chu~◆（f(x) Cover）」
M33 JAEMIN × JISUNG × EUNSEOK × WONBIN × SION「Soda Pop（Saja Boys Cover）」
M34 TAEYONG × JENO × HENDRY × YANGYANG × GISELLE「ZOO」
M35 NCT U （JOHNNY × TAEYONG × MARK × JENO × HENDRY × YANGYANG）「Misfit」
M36 SUPER JUNIOR「Mr. Simple + BONAMANA」
M37 SUPER JUNIOR「Sorry, Sorry」
M38 東方神起「Psycho（Red Velvet Cover）」
M39 SMTR25「SM 30th Tribute Performance」
M40 Hearts2Hearts「FOCUS」
M41 NCT WISH「poppop（Japanese ver.）」
M42 RIIZE「Fly Up」
M43 aespa「Whiplash」
M44 NCT DREAM「Hello Future」
M45 WayV「Eternal White（English Ver.）」
M46 Red Velvet「Red Flavor」
M47 NCT 127「Walk」
M48 SUPER JUNIOR「Express Mode」
M49 東方神起「呪文-MIROTIC（Japanese Ver.）」
M50 SMTOWN「Hope from KWANGYA」
※◆はハートマーク
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
◆「SMTOWN」初の福岡公演
「SMTOWN LIVE」史上初となる今回の福岡公演には全16組66人の所属アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露。「SMTOWN LIVE」は、2008年にスタートしたSM ENTERTAINMENTのグローバルライブプロジェクトで、これまでに韓国・日本・東南アジア・北米・ヨーロッパなどで開催し、世界的な影響力を持つブランドイベント。2025年までに全世界累計約70公演、日本では2011年に初開催され、今回の2日公演で日本公演38公演(※1月31日、2月1日公演含む）／累計動員110万人以上を動員しており、今回の福岡公演では約7万人の動員を予定している。
◆「SMTOWN」初の福岡公演でコラボステージ続々
今回は、除隊後初の日本ステージとなったNCTのTAEYONG（テヨン）と、完全体でのカムバックを経て久々の来日となったEXO（エクソ）もステージを展開。また、グループの垣根を超えたユニット楽曲の披露も同イベントの醍醐味の一つで東方神起のチャンミン（CHANGMIN）、SUPER JUNIORのキュヒョン（KYUHYUN）、RIIZEのショウタロウ（SHOTARO）で「ラブライブ！」シリーズのユニット・AiScReamの「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）をとびきりキュートにカバーし、Red Velvetのアイリーン（IRENE）、スルギ（SEULGI）、aespaのカリナ（KARINA）、ウィンター（WINTER）でf(x)の「Chu~◆」（※◆はハートマーク）、NCT DREAMのジェミン（JAEMIN）、チソン（JISUNG）、RIIZEのウンソク（EUNSEOK）とウォンビン（WONBIN）、NCT WISHのシオン（SION）の2002年生まれメンバーでSaja Boysの「Soda Pop」を見事にパフォーマンス。
NCT 127のテヨン（TAEYONG）、NCT DREAMのジェノ（JENO）、WayVのヘンドリー（HENDRY）、ヤンヤン（YANGYANG）、aespaのジゼル（GISELLE）の「ZOO」はこれまでの「SMTOWN」でも度々披露されてきていたが、テヨンが12月に除隊となったことから久々のパフォーマンスとなり、ファンが震撼。フィナーレの「Hope from KWANGYA」まで、SMの歴史と未来を繋ぐ熱狂の一夜となった。（modelpress編集部）
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」セットリスト
M0 GPP「Bring it Back」
M1 東方神起「Rising Sun」
M2 Hearts2Hearts「STYLE」
M3 Hearts2Hearts「Pretty Please」
M4 NCT WISH「COLOR」
M5 NCT WISH「Hello Mellow」
M6 RIIZE「Bag Bad Back」
M7 RIIZE「Fame」
M8 aespa「Dirty Work」
M9 aespa「Rich Man」
M10 XngHan&Xoul「Heavenly Blue」
M11 XngHan&Xoul「Waste No Time」
M12 YUTA（NCT 127）「Off The Mask」
M13 TAEYONG（NCT）「SHALALA」
M14 MINHO（SHINee）「TEMPO」
M15 HYOYEON × JUUN「Second」
M16 NCT DREAM「CHILLER」
M17 NCT DREAM「Beat It Up」
M18 WayV「BIG BANDS （Korean Ver.）」
M19 WayV「Ice Tea」
M20 NCT 127「2 Baddies」
M21 NCT 127「Fact Check」
M22 Red Velvet「Bad Boy」
M23 Red Velvet「Run Devil Run（GIRLS' GENERATION Cover）」
M24 SUPER JUNIOR-M「至少還有你（Korean Ver.）」
M25 EXO「I'm Home」
M26 EXO「The First Snow」
M27 EXO「Don't Go」
M28 KANGTA「Eyes On You」
M29 MINHO（SHINee）「CALL BACK」
M30 HYO「Retro Romance」
M31 CHANGMIN × KYUHYUN × SHOTARO「愛◆スクリ〜ム!（AI SCREAM!）（AiScReam Cover）」
M32 IRENE × SEULGI × KARINA × WINTER「Chu~◆（f(x) Cover）」
M33 JAEMIN × JISUNG × EUNSEOK × WONBIN × SION「Soda Pop（Saja Boys Cover）」
M34 TAEYONG × JENO × HENDRY × YANGYANG × GISELLE「ZOO」
M35 NCT U （JOHNNY × TAEYONG × MARK × JENO × HENDRY × YANGYANG）「Misfit」
M36 SUPER JUNIOR「Mr. Simple + BONAMANA」
M37 SUPER JUNIOR「Sorry, Sorry」
M38 東方神起「Psycho（Red Velvet Cover）」
M39 SMTR25「SM 30th Tribute Performance」
M40 Hearts2Hearts「FOCUS」
M41 NCT WISH「poppop（Japanese ver.）」
M42 RIIZE「Fly Up」
M43 aespa「Whiplash」
M44 NCT DREAM「Hello Future」
M45 WayV「Eternal White（English Ver.）」
M46 Red Velvet「Red Flavor」
M47 NCT 127「Walk」
M48 SUPER JUNIOR「Express Mode」
M49 東方神起「呪文-MIROTIC（Japanese Ver.）」
M50 SMTOWN「Hope from KWANGYA」
※◆はハートマーク
【Not Sponsored 記事】