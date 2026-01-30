NCT 127テヨン、除隊後初のSMTOWN「ただいま」に会場沸く【SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA】
【モデルプレス＝2026/02/01】NCT 127が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
NCTのリーダーであるテヨン（TAEYONG）は、2024年4月15日付で海軍に入隊し、2025年12月14日に現役兵としての服務を終え、今回が除隊後初の「SMTOWN」。NCT 127としても久々のステージを飾り「2 Baddies」「Fact Check」とグループのバイブスが光る楽曲で畳み掛け、自身が入隊中にリリースされた「Walk」にも合流し、“NCTの王の帰還”をそのまま体現するパフォーマンスを届けた。
同じくNCT 127のユウタ（YUTA）のソロステージから続けて登場したテヨン。すっきりとした短髪はクッキリとしたテヨンのビジュアルがより際立ち 「SHALALA」リリース当時から逞しさの増したパフォーマンスに加え、「Lay low lay low lay low.」と猫のモーションを真似る振り付けでは可愛らしさもしっかり忘れない。「ただいま」と告げてからステージを去る姿は、本当に彼が戻ってきたと実感できた瞬間だったのではないか。
久々となったテヨンの参加するNCT Uとしての楽曲「Misfit」のステージもあり、イントロが流れると驚きと喜びが混じった歓声が溢れ、過去の披露当時から変わらぬラップメンバーの迫力でドームを燃やす勢いを放った。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
◆NCT 127テヨン、“NCTの王の帰還”体現するパフォーマンス
NCTのリーダーであるテヨン（TAEYONG）は、2024年4月15日付で海軍に入隊し、2025年12月14日に現役兵としての服務を終え、今回が除隊後初の「SMTOWN」。NCT 127としても久々のステージを飾り「2 Baddies」「Fact Check」とグループのバイブスが光る楽曲で畳み掛け、自身が入隊中にリリースされた「Walk」にも合流し、“NCTの王の帰還”をそのまま体現するパフォーマンスを届けた。
久々となったテヨンの参加するNCT Uとしての楽曲「Misfit」のステージもあり、イントロが流れると驚きと喜びが混じった歓声が溢れ、過去の披露当時から変わらぬラップメンバーの迫力でドームを燃やす勢いを放った。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
【Not Sponsored 記事】