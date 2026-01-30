NCT DREAMマーク「やれるか福岡」愛嬌たっぷり挨拶で盛り上げる【SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA】
【モデルプレス＝2026/02/01】NCT DREAMが1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
「CHILLER」で幕を開けたNCT DREAMのステージは、マーク（MARK）による「やれるか福岡！」の煽りをきっかけに大きく盛り上がる。自己紹介も7人らしい愛嬌たっぷりで、チソン（JISUNG）は「明太子ちぃちゃんです！」、ジェミン（JAEMIN）は「僕はみなさんのうさぎちゃんと猫ちゃん、ジェミンです！」、チョンロ（CHENLE）は「可愛い猫ちゃんロロたんです。準備できとうと？」と福岡ならではのアレンジも。
ヘチャン（HAECHAN）が「Beat it, it, it up, beat it, it, it up…Love you！」と甘いアレンジを加えた曲振りを行うと、そのまま「Beat It Up」へ。ロンジュン（RENJUN）が「行きましょう！」と曲中に煽るなど、強い勢いのままステージを終え、最後にジェミンとジェノ（JENO）によるユニット楽曲のスポイラーが流れると、会場は歓声に包まれた。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
