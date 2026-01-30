EXO、グループとして久々SMTOWN登場 日本ツアー開催も決定【SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA】
【モデルプレス＝2026/02/01】EXO（エクソ）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。
【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む
セフン（SEHUN）が2025年9月に兵役義務を終えたEXOは1月に2年7ヶ月ぶりに「Crown」でカムバック。今回はそのカムバック後初の日本のステージとなった。
EXOとしては久々のSMTOWNとなり、「I'm Home」でステージの幕を開けると、チャンヨル（CHANYEOL）は「EXOが帰ってきましたー！」と挨拶。「ばり嬉しいお知らせもあります」と切り出すと、日本でのツアー開催が決定したことを報告し、会場からは喜びの歓声が上がった。続いて冬の定番楽曲「The First Snow」、そして「Don't Go」を、トロッコに乗って歌い上げると会場はロマンティックなムードに。再始動の始まりを告げる温かなステージとなった。
SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）
KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M)／HYOYEON (少女時代)／MINHO (SHINee) ／EXO／Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY)／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25
◆EXO、グループとしてSMTOWN久々登場
◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者
