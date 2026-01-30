早起きは三文の得！中京テレビ「月曜から早起き」豪華プレゼントキャンペーン

愛知・岐阜・三重を放送エリアとする中京テレビ放送。

中京テレビ放送株式会社が月曜〜金曜あさ5時50分から放送している情報番組「あさドレ♪」では、過去に3週連続で豪華賞品が当たる「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンが実施されました。

中京テレビ「月曜から早起き」プレゼントキャンペーン

実施期間：2026年2月2日(月)・9日(月)・16日(月)の3週連続

応募方法：対象日の「あさドレ♪」放送中に発表されるキーワードをキャンペーンHPから入力して応募

キャンペーンHP：https://www.ctv.co.jp/asadore-monday

「月曜から早起き」をすると良いことがあるかも！？

過去のキャンペーンでは、松阪牛や「ステーキ宮」「にぎりの徳兵衛」などで使えるお食事券、ハーゲンダッツのギフト券など、ちょっと贅沢な気分を味わえる豪華賞品が総勢240名にプレゼントされました。

応募に必要なキーワードは、2026年2月2日・9日・16日の「あさドレ♪(月〜金 あさ5時50分〜6時54分)」内で発表されました。

対象日・プレゼント内容

過去のキャンペーンでは3週連続で、週替わりの豪華賞品が用意されていました。

2月2日(月)

賞品：アトム全店共通食事券 5,000円相当当選者数：100名様

2月9日(月)

賞品：朝日屋 松阪牛1kg(10,000円分相当)当選者数：40名様

2月16日(月)

賞品：ハーゲンダッツギフト券 アイス10個分当選者数：100名様

キーワード発表番組「あさドレ♪」

「おはようのきっかけ、ここにあります」をコンセプトに、地元のニュース・スポーツ情報・天気・交通情報など、忙しい朝の時間帯でも家族で話したくなるような最新情報をお届けする情報番組です。

放送日時：毎週月〜金曜 あさ5:50〜6:54

放送エリア：愛知・岐阜・三重

番組ホームページ：https://www.ctv.co.jp/asadore/

「あさドレ♪」のMCは、中京テレビアナウンサーの中川萌香さんです。

番組には、公式キャラクターであるかわいい「あさドレ♪ちゃん」も登場します。

役割担当出演者MC中川 萌香（中京テレビアナウンサー）

注意事項

システム等のトラブル発生時や放送内容の変更等により予告無く本企画を中断、終了する場合がございます。賞品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。賞品の発送は2月中を予定しております。当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。メールはドメイン＠ctv.co.jpよりお送り致しますので、ご使用のメールソフトの迷惑メールフィルターなどの迷惑メール設定を解除してお待ちください。キーワードに関するお問合わせには一切お答えできません。お送りいただいた個人情報は、当選者への賞品の発送、および統計的に処理し番組の企画立案資料のために使用致します。はがき・電話での応募は受け付けていません。HPでの応募のみになります。

過去には、松阪牛やお食事券、ハーゲンダッツギフト券など豪華賞品が当たる、嬉しいキャンペーンがありました。

以上、中京テレビ「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンのご紹介でした。

