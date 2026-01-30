早春の花々が一斉に咲き誇る！京都府立植物園「The First Bloom ―春を先どる1万の花―」

1924年(大正13年)1月1日に日本で最初の公立植物園として開園した「京都府立植物園」。

約24ヘクタールの広大な敷地には約12,000種類、12万本の植物が展示され、四季折々の自然が楽しめます。

そんな京都府立植物園にて、2026年2月6日(金)から3月8日(日)までの期間限定で、早春の草花展を中心としたイベント『The First Bloom ―春を先どる1万の花―』が開催されます。

全長約100mのあたたかなかまぼこ型の特設会場が登場し、この時期に咲くように半年前から温度調整しながら栽培してきた花たちが一斉に咲き誇ります。

まだまだ寒さが残る早春シーズンに、一足早い季節や花々の移り変わりを五感で感じ、園内をめぐるイベントです。

京都府立植物園「The First Bloom ―春を先どる1万の花―」

開催期間：2026年2月6日(金)〜3月8日(日)

開催場所：京都府立植物園

期間中は、例年よりパワーアップした早春の草花展をはじめ、子ども向けのワークショップや体験型インスタレーション、夜の植物園を彩る没入型エンターテインメントなど、企画が盛り沢山です。

また、園内各所では洋ラン展や約250種類のツバキなども観覧できる特別なシーズンです。

100種10,000株！？春に咲くはずの花を冬に咲かせる「早春の草花展」

期間：2月6日(金)〜3月8日(日)

時間：10:00〜16:00

場所：大芝生地北側 特設会場(約85m×5mのアーチ型の特設会場)

料金：無料(入園料は別途必要)

予約：不要

共催：タキイ種苗、サントリーフラワーズ

「早春の草花展」では、特設の全長約100mの暖かいアーチ型の特設会場が登場します。

この時期に咲かせるために晩夏から温室で育ててきた春の花が、全国に先駆けて一斉に咲き誇ります。

パンジーやビオラ、プリムラをはじめとする花々で、いち早く春を先取りできます。

2026年のテーマは、「花のオーケストラ ―植物が織りなす交響曲第102番―」です。

開園102年目を迎える京都府立植物園が培ってきた経験と栽培技術があるからこそできる花々の景色を、交響曲に見立てて演出します。

花に包まれた写真を撮れるフォトスポットも設置されます。

また、2月5日(木)にはファンクラブの方及び、報道機関を対象にしたプレオープンイベントも開催されます。

プレオープンイベント

内容：「早春の草花展」に先行し、その見どころの解説とともに見学。

日付：2月5日(木)

時間：午前10時〜約1時間

問い合わせ：京都府立植物園 総務課

日常の願いやメッセージを伝えられる「Wish＆Write」

期間：2月21日(土)・22日(日)・28日(土)、3月1日(日)

時間：10:00〜16:00

場所：早春の草花展会場(大芝生地特設会場)

料金：無料(入園料が別途必要)

予約：不要

共催：ビオスタイル(GOOD NATURE STATION)

京都・四条河原町に位置する複合商業施設「GOOD NATURE STATION」とのコラボレーション企画として、子ども向けのぬり絵ワークショップを開催します。

同施設の6周年記念展示「Woven with you」の一環として、願いやメッセージを記入したカードを木製ツリーに飾る参加型企画を実施します。

集まったカードの枚数に応じて、同施設より筆記用具が京都府立植物園へ寄付されます。

「Wish＆Write」は、ビオスタイルの共催となります。

自分の気持ちを香りに？体験型インスタレーション「THE ROOM OF(IN)SCENTS」

期間：2月3日(火)〜3月31日(火)

時間：観覧温室の開室時間および「LIGHT CYCLES KYOTO」の開演時間に準じて実施

場所：観覧温室

料金：無料 (※温室開室時間内：別途入園料／「LIGHT CYCLES KYOTO」開演時間内：別途入場チケットが必要)

予約：不要

共催：ACRO(THREE)

香りで意識を研ぎ澄まし、新たな感覚へと導く特別企画「THE ROOM OF(IN)SCENTS(ザ ルーム オブ イン センツ)」を開催します。

冬から春へと移ろう園内で、植物の生命力と香りを感じながら、五感で楽しめる体験型のインスタレーションです。

香りの演出は、国産素材にこだわるコスメブランド・THREEが今回のために特別に用意しました。

また、同期間中は、園内の「KYOTO BOTANICAL GARDENS STORE」内にて、THREE製品を実際に購入できるほか、本イベント限定のスペシャルワークショップも実施予定です。

詳細については、THREE公式サイトをご覧ください。

THREEは、精油をはじめとする植物の恵みを用いて、多機能にアプローチするホリスティックケアや、モードなインスピレーションを、一人ひとりの表情へ調和させるメイクアップなどを提案するブランドです。

LIGHT CYCLES KYOTO

日程：2月13日(金)〜3月31日(予定)

時間：

1月6日(火)〜2月28日(土)18:00〜21:30(最終入場20:30)3月1日(日)〜3月31日(火)18:30〜21:30(最終入場20:30)

場所：京都府立植物園

料金：

大人(高校生以上)：平日 2,300円〜 休日 2,700円〜小人(小中学生) ：平日 1,100円〜 休日 1,400円〜未就学児：無料

※変動価格制を導入しています。詳細は「LIGHT CYCLES KYOTO」公式HPをご覧ください。

予約：特設サイト(https://www.lightcycles-kyoto.com/)

主催：京都府、京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会、三井不動産

夜の京都府立植物園を舞台とした没入型体験イベント「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル京都)」。

2026年2月13日から3月31日にかけては、冬から春へと移ろう季節を光で表現する演出「春待ちのイルミネーション」を開催します。

会期中は、春演出にあわせて人気のオリジナルグッズに新たなラインナップが加わるほか、THREEと共催する香りの体験型インスタレーション「THE ROOM OF(IN)SCENTS」、明治とのコラボレーション企画「Chocolate ＆ Light」など、植物・光・香り・味わいが重なり合う複数の特別企画を展開します。

植物の「重さ」に触れる！不思議発見チャレンジ

期間：2月8日(日)〜3月31日(火)

時間：9時〜17時まで(入園は16時まで)

場所：植物園会館1階玄関 風除室内

料金：無料(入園料が別途必要)

予約：不要

共催：イシダ

イシダとのコラボレーション企画として、来園者に植物の「重さ」を体験していただく展示を実施します。

この事業の実施にあたり、株式会社イシダの社会貢献活動を担う一般社団法人イシダ三方良しの会より、京都府立植物園サポーター制度を通じたご寄附の申し出があり、園内展示パネル等の設置費用に充当されています。

イシダ三方良しの会からの寄付は、植物の重さを体験する展示を通じて、来園者に新たな発見と学びの機会を提供することを目的としています。

まるでアート。華麗なるランの世界を覗く「洋ラン展」

期間：2月5日(木)〜2月14日(土)

時間：10:00〜16:00(最終入室は15:30まで)

場所：観覧温室特別展示室及びラン・アナナス室

料金：無料(入園料は別途必要)

予約：不要

2026年で34回目となる「洋ラン展」を開催します。

洋ランは世界に約2〜3万品種あるといわれており、中でも有名な品種は、「カトレア」や「パフィオペディルム」が挙げられます。

それぞれの花がつくる形や香りに注目して楽しめます。

開催期間中は、毎日13時30分から30分間、職員によるランの寄せ植え実演およびガイドや、フラワーデザインの講習会、筑波実験植物園の「遊川知久園長」を招いた講演会が実施されます。

華麗なるランの世界を存分にお楽しみください。

つばき園、梅林も満開です！

園内では、つばき園や梅林も見頃を迎えます。

梅林

品種数：約 60品種

本数：約100本

見頃：2月上旬〜3月上旬

梅林は、早咲き・中咲き・遅咲きをバランスよく配置し、紅梅・白梅・枝垂れ梅など多様な姿を楽しめる構成となっています。

香りの強い品種も多く、観梅の季節には園内でも特に春の訪れを感じられるエリアです。

様々な品種のウメの花を観賞できます。

つばき園

品種数：約 250品種

本数：約600本

見頃：2月下旬〜3月下旬

つばき園は、早咲き・中咲き・遅咲きをバランスよく配置し、多様な姿を楽しめる構成となっています。

赤や白、ピンクなど色とりどりのツバキが咲き誇ります。

京都府立植物園 施設概要

所在地：〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町

設立：1924年1月1日

公式HP：https://www.kyotobotanicalgardens.jp/

公式SNS：https://www.instagram.com/kyoto_botagrdns/

開園時間：9:00〜17:00(入園は16:00まで)

観覧温室は10:00〜16:00(入室は15:30まで)

入園料：一般500円/高校生・65歳以上250円/中学生以下無料

※障害者の方及び介護者は無料(証明できるものをご提示)

アクセス：

電車でお越しの場合北山門へは京都市営地下鉄「北山駅」が便利です。

