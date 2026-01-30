願いを込めて！トーダン「幸せだるま」シリーズ
トーダンが展開する縁起物ブランド「東団や」の人気商品「幸せだるま」シリーズが、茨城県稲敷郡阿見町にある自社のカレンダー工場内で製造開始されます。
トーダンは2020年から、日本各地の風習や慣習から伝わる縁起物を現代版にアレンジした縁起物のブランド「東団や」をスタートさせました。
その中でもオリジナルデザインの「幸せだるま」シリーズは、ブランドスタートからの人気商品です。
「幸せだるま」は、日本で古くから親しまれてきただるまを研究し、眉毛には鶴を、ひげには亀、鼻に梅、口には富士山と松を、お腹には竹を施したオリジナルデザインで作成されています。
これまでは製造工程の一部を協力工場に依頼していましたが、新商品は自社工場内で一貫して製造できる体制が整い、2026年2月より順次生産、販売されます。
茨城工場での一貫製造
今回茨城工場にはセラミックの焼き釜を設置しました。
高さ5cm程度のセラミック製のだるまの本体を焼いて製造します。
色塗りなどは手作業で行います。
顔やお腹の文字は印刷で製造します。
カレンダー製造で培った均一な品質と手作りの温かさが魅力の商品です。
「幸せだるま」シリーズ ラインナップ
「幸せだるま」シリーズの豊富なラインナップを紹介します。
お宝入りだるまさん
価格：1,650円(税込)
発売予定：2026年2月
手のひらサイズの5cmの小さなだるまです。
お腹には「日本」の文字と「打ち出の小槌」のチャームを配し、だるまの中には七福神の1柱「大黒天」が入った、おめでたいだるまです。
大黒天は商売繁盛、五穀豊穣、開運招福などの御利益がある神様で、米俵の上に座って打ち出の小槌を振り、福を授けてくれます。
英文説明書付きです。
専用のパッケージに入っています。
祈願だるまさん
価格：未定
発売予定：2026年2月以降順次
合格・必勝・健康を願う、高さ6cmの“祈願だるま”です。
色にはそれぞれ願意があり、白は合格、青は必勝、緑は健康を叶えるとされています。
これらのだるまには、目入れをするのに最適な“願掛け吉日”がわかる説明書が付いています。
寿だるまさん／日本だるまさん
価格：未定
発売予定：2026年2月以降順次
日本のお土産にぴったりな高さ6cmのだるまです。
お腹には「寿」の文字、おでこには「日本」の鉢巻をした『寿だるまさん』と、お腹に「日本」の文字が入った『日本だるまさん』があります。
どちらも日本をイメージする桜の花が描かれており、訪日外国人（インバウンド）向けギフトを意識したデザインで、だるまの英文説明書も付いています。
万願だるまさん／金運だるまさん
価格：未定
発売予定：2026年2月以降順次
大人気カレンダーから生まれた高さ9cmと6cmの2種類のだるまです。
赤い『万願だるまさん』のお腹には、桃を配した魔除けのシンボル「除災招福 万願の印」を施しています。
黄色い『金運だるまさん』のお腹には運気を呼び込む「金運上昇八卦鏡」を施しています。
どちらもすでに目入れされている“見守りだるま”です。
金運シャインゴールドだるまさん
価格：未定
発売予定：2026年2月以降順次
金運上昇の最高峰、高さ6cmのだるまです。
全身輝く金色のボディに、お腹の「金運上昇八卦鏡」がシンボルマークとなった最強の金運だるまです。
どこに置いても一際目立つ存在感で、運気を逃さずアップさせるのに期待が持てます。
すでに目入れされている“見守りだるま”になります。
今後の展開
2026年夏頃には、茨城工場内で出る古紙を再利用した紙製の商品を展開予定です。
ロット数の多い依頼にも対応できる次世代だるまとして、『ふくだるまさん（仮称）』や、壁に掛けて願掛けできる『絵馬だるまさん（仮称）』など、新たなだるまが登場予定です。
第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 出展
「幸せだるま」シリーズが「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展されます。開催日：2026年2月4日(水)〜6日(金)会場：東京ビッグサイト 東8ホール T45-20
今後発売予定の商品を含めて案内されます。
一般小売商品としては、インバウンド需要に対応した商品、ご当地だるま等の提案、また企業オリジナル商品等も紹介予定です。
様々な願いを込めた縁起の良いデザインが魅力の「幸せだるま」シリーズ。
トーダン 縁起物ブランド「東団や」の幸せだるまシリーズの紹介でした。
