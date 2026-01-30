韓国の音楽事務所「ＳＭエンタテインメント」に所属するアーティストによる音楽フェス「ＳＭＴＯＷＮ ＬＩＶＥ」の福岡公演初日が３１日、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で行われた。世界中で支持を受けるＫポップの新旧スター、１６組６５人が集結。満員の３万５０００人を熱狂させた。

世界で累計１１０万人以上動員している人気フェスが、日本開催１５年で福岡に初上陸。各アーティストは節目にふさわしい華やかなパフォーマンスでステージを彩った。

トップバッターを飾ったのは、日本デビュー２０周年を迎えた東方神起。ダンスナンバー「Ｂｒｉｎｇ ｉｔ Ｂａｃｋ」で会場の熱をブチ上げた。ユンホ（３９）は「こんな素晴らしいステージに、かっこいい後輩たちと尊敬する先輩と一緒に参加することができて、すごくうれしい」と感謝。チャンミン（３７）も「変わらずに応援してくださる皆さんに感謝の気持ちで胸いっぱい」と続けた。

グループの垣根を越えたコラボレーションを見ることができるのもこのフェスの魅力。チャンミンはアニメ「ラブライブ！」シリーズの楽曲で、昨年ＴｉｋＴｏｋを席巻した「愛♡スクリ〜ム！」を後輩たちと熱唱。かわいらしい姿にファンもとりこになった。

２人の他にも、デビュー２０周年のＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲは定番曲「Ｍｒ．Ｓｉｍｐｌｅ」で、昨年紅白歌合戦に出場し勢いに乗るａｅｓｐａは、バズリ曲「Ｗｈｉｐｌａｓｈ」を披露。ＫＡＲＩＮＡ（２５）は「福岡の皆さんにまた会えて、うれしいです」と笑顔で語った。

同公演は２日間で７万人を動員予定。この日は４時間半で全５０曲を披露。密度の濃い時間をファンと共に過ごし、１６組１６色の持ち味を存分に見せつけた。（古本 楓）

〇･･･ＮＣＴのＴＡＥＹＯＮＧ（３０）は昨年１２月の除隊後、初めて日本のステージに立った。「ＳＨＡＬＡＬＡ」の熱唱後に「ただいま」とささやくと会場から大歓声が起きた。また、１月１９日に発売したフルアルバム「ＲＥＶＥＲＸＥ」で、メンバーの兵役などから約２年７か月ぶりにカムバックしたＥＸＯも登場。この日は５人でのパフォーマンスだったが、ＳＥＨＵＮ（３１）は「無事帰ってきました！」と高らかに宣言した。

◆出演アーティスト 東方神起、Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ、ＮＣＴ ＷＩＳＨ、ＲＩＩＺＥ、ａｅｓｐａ、ＸｎｇＨａｎ＆Ｘｏｕｌ、ＴＡＥＹＯＮＧ（ＮＣＴ）、ＭＩＮＨＯ（ＳＨＩＮｅｅ）、ＨＹＯＹＥＯＮ、ＺＨＯＵＭＩ、ＮＣＴ ＤＲＥＡＭ、ＷａｙＶ、ＮＣＴ １２７、Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ、ＥＸＯ、ＫＡＮＧＴＡ、ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ