韓国の芸能プロダクション「SMエンターテインメント」主催ライブ「SMTOWN LIVE 25−26 in FUKUOKA」が31日、福岡・みずほペイペイドームで開催された。東方神起、SUPER JUNIORら所属アーティスト16組65人が出演し、3・5万人を魅了した。

6人組ボーイズグループRIIZE（ライズ）は「Bag Bad Back」「Fame」「Fly Up」をパフォーマンス。迫力あふれるダンスで、3万5000人を熱狂させた。パフォーマンス中は会場全体のペンライトがグループカラーのオレンジの光に包まれ、ショウタロウ（25）は「ペイペイドームがオレンジ色に染まっていて感慨深い」と喜んだ。

2月21日からは3日間、グループ初の単独東京ドーム公演を開催する。デビューから2年5カ月での東京ドーム公演開催で、K−POP男性グループとしては史上最速となる。ウンソク（24）は「去年のアリーナツアーよりもレベルアップしたステージで帰ってきます」と宣言し、ソンチャン（24）は「これからも一生懸命、日本での活動をしていくので、応援よろしくお願いします」と呼びかけた。【野見山拓樹】