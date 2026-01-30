ストライカーに待望のゴール!!プレミア7試合ぶりのギェケ弾含む4発でアーセナルがリーズに快勝!田中碧は11月以来の出番なし…
[1.25 プレミアリーグ第24節 リーズ 0-4 アーセナル]
プレミアリーグは31日、各地で第24節を開催。リーズとアーセナルの一戦は0-4でアウェイのアーセナルが快勝し、首位をキープした。
アーセナルはリーグ戦3試合勝利なし。追随するマンチェスター・シティとアストン・ビラとの勝ち点差が4ポイントまで縮まっており、今節は何としても勝ち点3を手にしたい。
前半11分、ホームのリーズは相手陣内でDFジョー・ロドンのスライディングでの守備からMFイーサン・アンパドゥにボールが渡るとそのまま左足でシュート。ボールは惜しくもバーの上へ。
前半15分のアーセナル。左サイドでMFレアンドロ・トロサール→FWビクトル・ギェケレシュ→MFカイ・ハバーツと繋ぎ、最後はMFマルティン・スビメンディが右足ミドル。これは力なくGKの正面へ。
ミドルゾーンでの攻防が続く30分間だったが前半27分、コーナーキックのクリアボールをMFデクラン・ライスが右サイドに展開。MFノニ・マドゥエケが得意のドリブルで仕掛け、絶妙なクロス。飛び込んだスビメンディがヘディングで合わせて0-1。アウェイのアーセナルが先制する。
さらに前半38分、またもセットプレーで試合が動く。マドゥエケのコーナーキックが異様なカーブでリーズゴールに迫り、GKカール・ダーロウとDFに入っていたFWドミニク・カルバート・ルーウィンが重なり、パンチングミス。ボールはDFジェームズ・ジャスティンの背中に当たってゴールイン。公式記録はGKカール・ダーロウのオウンゴールとなる。
そのまま前半は終了し、後半6分。トロサールのダイレクトスルーパスに走り込んだギェケレシュがGKと1対1の局面かと思われるもDFがシュートブロック。ビッグチャンスも決めきれない。
しかし後半24分、途中出場のMFマルティン・ウーデゴーアが右サイドにスルーパスを出すとこちらも途中出場のMFガブリエル・マルティネッリがドリブルで仕掛けて左足でクロス。飛び込んだのは長くリーグ戦の得点から遠ざかっていたストライカー。ギェケレシュが右足で合わせ実にプレミア7試合ぶりのゴールでアーセナルが0-3とリードを広げる。
後半34分にはDFユリアン・ティンバーの高速ピンポイントクロスに途中出場のFWガブリエル・ジェズスがドンピシャヘッド。これはリーズ守護神ダーロウが超反応でビッグセーブ。
とどめは後半41分。途中出場のDFリッカルド・カラフィオーリからウーデゴーアに渡るとペナルティエリア内のジェズスにパス。ジェズスらしいテクニカルなターンとボールキープから身体を上手く使い、右足コントロールショット。4点目を奪い、試合はそのまま終了。アーセナルはリーグ戦4試合ぶりの勝利となった。
リーズのMF田中碧は11月9日のノッティンガム・フォレスト戦以来の出番なしとなった。
プレミアリーグは31日、各地で第24節を開催。リーズとアーセナルの一戦は0-4でアウェイのアーセナルが快勝し、首位をキープした。
アーセナルはリーグ戦3試合勝利なし。追随するマンチェスター・シティとアストン・ビラとの勝ち点差が4ポイントまで縮まっており、今節は何としても勝ち点3を手にしたい。
前半11分、ホームのリーズは相手陣内でDFジョー・ロドンのスライディングでの守備からMFイーサン・アンパドゥにボールが渡るとそのまま左足でシュート。ボールは惜しくもバーの上へ。
ミドルゾーンでの攻防が続く30分間だったが前半27分、コーナーキックのクリアボールをMFデクラン・ライスが右サイドに展開。MFノニ・マドゥエケが得意のドリブルで仕掛け、絶妙なクロス。飛び込んだスビメンディがヘディングで合わせて0-1。アウェイのアーセナルが先制する。
さらに前半38分、またもセットプレーで試合が動く。マドゥエケのコーナーキックが異様なカーブでリーズゴールに迫り、GKカール・ダーロウとDFに入っていたFWドミニク・カルバート・ルーウィンが重なり、パンチングミス。ボールはDFジェームズ・ジャスティンの背中に当たってゴールイン。公式記録はGKカール・ダーロウのオウンゴールとなる。
そのまま前半は終了し、後半6分。トロサールのダイレクトスルーパスに走り込んだギェケレシュがGKと1対1の局面かと思われるもDFがシュートブロック。ビッグチャンスも決めきれない。
しかし後半24分、途中出場のMFマルティン・ウーデゴーアが右サイドにスルーパスを出すとこちらも途中出場のMFガブリエル・マルティネッリがドリブルで仕掛けて左足でクロス。飛び込んだのは長くリーグ戦の得点から遠ざかっていたストライカー。ギェケレシュが右足で合わせ実にプレミア7試合ぶりのゴールでアーセナルが0-3とリードを広げる。
後半34分にはDFユリアン・ティンバーの高速ピンポイントクロスに途中出場のFWガブリエル・ジェズスがドンピシャヘッド。これはリーズ守護神ダーロウが超反応でビッグセーブ。
とどめは後半41分。途中出場のDFリッカルド・カラフィオーリからウーデゴーアに渡るとペナルティエリア内のジェズスにパス。ジェズスらしいテクニカルなターンとボールキープから身体を上手く使い、右足コントロールショット。4点目を奪い、試合はそのまま終了。アーセナルはリーグ戦4試合ぶりの勝利となった。
リーズのMF田中碧は11月9日のノッティンガム・フォレスト戦以来の出番なしとなった。