ハンブルガーSVvsバイエルン スタメン発表
[1.31 ブンデスリーガ第20節](フォルクスパルクシュタディオン)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
DF 8 ダニエル・エルファドリ
DF 24 ニコラス・カパルド
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 2 ウィリアム・ミケルブレンシス
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 18 ベーカリー・ジャッタ
MF 20 ファビオ・ビエイラ
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 28 ミロ・ミュハイム
FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー
控え
GK 12 S. Tangvik
DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ
DF 17 ワルメド・オマリ
DF 25 ジョーダン・トルナリガ
DF 37 L. Lemke
MF 10 イマヌエル・フェライ
MF 39 Omar Megeed
FW 9 ロベルト・グラツェル
FW 14 ライアン・フィリップ
監督
Merlin Polzin
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 21 伊藤洋輝
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 14 ルイス・ディアス
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります