退場者も出してレバークーゼンに完敗…堂安律スタメンのフランクフルトが公式戦4連敗
[1.31 ブンデスリーガ第20節 フランクフルト 1-3 レバークーゼン]
ブンデスリーガ第20節が1月31日に開催され、8位フランクフルトはホームで6位レバークーゼンに1-3で敗れた。MF堂安律は2シャドーの一角でスタメン出場し、後半24分までプレー。ベンチスタートのDF小杉啓太に出番はなかった。
フランクフルトは1月30日にアルベルト・リエラ新監督の就任を発表。2月2日から指揮を執る予定のため、この試合もU-21チームを率いていたデニス・シュミット監督の暫定体制で臨んだ。
先制したのはレバークーゼン。前半26分、右サイドのMFアルトゥールがMFアレックス・グリマルドとのコンビネーションから右足でネットを揺らした。
前半33分にはFWクリスティアン・コファネの落としからMFマリク・ティルマンが右足でコントロールショットを決め、追加点をマーク。レバークーゼンが2-0で折り返した。
追いかけるフランクフルトは後半5分に1点を返す。堂安の右CKが防がれた流れからペナルティエリア右のDFオーレル・アメンダがクロスを送り、DFロビン・コッホが右足でボレーシュート。GKヤニス・ブラスビヒにブロックされるも、跳ね返りを自ら右足で押し込んだ。
しかし、後半25分にMFエリス・スキリが2度目の警告で退場。同アディショナルタイム3分にはレバークーゼンのカウンターからMFアレイクス・ガルシアにダメ押し弾を許し、1-3で敗れた。
これでフランクフルトは公式戦4連敗。8試合勝ちなし(3分5敗)となった。
ブンデスリーガ第20節が1月31日に開催され、8位フランクフルトはホームで6位レバークーゼンに1-3で敗れた。MF堂安律は2シャドーの一角でスタメン出場し、後半24分までプレー。ベンチスタートのDF小杉啓太に出番はなかった。
フランクフルトは1月30日にアルベルト・リエラ新監督の就任を発表。2月2日から指揮を執る予定のため、この試合もU-21チームを率いていたデニス・シュミット監督の暫定体制で臨んだ。
前半33分にはFWクリスティアン・コファネの落としからMFマリク・ティルマンが右足でコントロールショットを決め、追加点をマーク。レバークーゼンが2-0で折り返した。
追いかけるフランクフルトは後半5分に1点を返す。堂安の右CKが防がれた流れからペナルティエリア右のDFオーレル・アメンダがクロスを送り、DFロビン・コッホが右足でボレーシュート。GKヤニス・ブラスビヒにブロックされるも、跳ね返りを自ら右足で押し込んだ。
しかし、後半25分にMFエリス・スキリが2度目の警告で退場。同アディショナルタイム3分にはレバークーゼンのカウンターからMFアレイクス・ガルシアにダメ押し弾を許し、1-3で敗れた。
これでフランクフルトは公式戦4連敗。8試合勝ちなし(3分5敗)となった。