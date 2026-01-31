岡山県倉敷市児島を拠点とする縫製工場 ナイスコーポレーションが、自社で展開するデニムプロダクトブランド「エヌシープロダクツ（NC PRODUCTS）」の初の直営店「Nice Corporation Kojima Shop」を2月2日にオープンする。今年1月に元幼稚園施設を改装し移転した、同社新工場に併設する形で店舗を構える。

ナイスコーポレーションは、国産ジーンズ発祥の地である岡山県倉敷市児島で1990年に創業。企画から仕上げ、出荷までを総合的に管理する地域型ワンストップ生産を強みに、国内外のメゾンやアパレルブランドのデニム製品の製造を幅広く手掛けてきた。2023年4月に日本の縫製工場として初めてB Corp認証を取得したほか、2025年5月にはGOTS（オーガニックテキスタイル世界基準）認証を取得した。

オリジナルブランドのエヌシープロダクツは、自社の裁断くずから生まれた再生繊維によるデニム生地を用いた製品を手掛けるブランドとして、2023年1月に始動。ベーシックなデニムパンツや、残反をパッチワークしたクッション、ラグといったライフスタイルプロダクトをラインナップし、これまで自社オンラインストアでの受注販売を中心に展開してきた。

新たにオープンする直営店では、エヌシープロダクツの定番デニムに加え、直営店限定商品の取り扱いも予定。工場併設という立地を活かし、素材選びや縫製工程、品質へのこだわりを近い距離で感じられる場として運営していくという。

■Nice Corporation Kojima Shop

オープン日：2026年2月2日（月）

所在地：岡山県倉敷市児島下の町7-3-21

営業時間：10:00〜16:00

定休日：日曜日

※一部アイテムは受注販売

