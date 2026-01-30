打刻レスで勤務状況を把握！ニッポンダイナミックシステムズ「ez-PCLogger」

ニッポンダイナミックシステムズが提供するPCログオン＆ログオフ情報収集ツール「ez-PCLogger」が、キヤノンITソリューションズが提供するクラウド勤怠管理システム「SuperStream-NX 勤怠管理」との自動連携を開始しました。

ニッポンダイナミックシステムズ「ez-PCLogger」

概要：勤怠管理システム「SuperStream-NX 勤怠管理」とPCログオン＆ログオフ情報収集ツール「ez-PCLogger」の自動連携効果：打刻時間とPCログオン＆ログオフ時間の乖離を自動判定し、勤務実態を正確に把握

今回の連携では、勤怠管理として「SuperStream-NX 勤怠管理」の導入企業に対して、「ez-PCLogger」で収集したPCのログオン＆ログオフ情報の自動連携を実現します。

これにより、「SuperStream-NX 勤怠管理」で社員が打刻した出勤・退勤時間と「ez-PCLogger」から自動連携されたPCのログオン＆ログオフ時間との乖離が自動的に判定されます。

サービス残業の検知など、従業員の勤務実態のより正確な把握が可能となります。

連携イメージ図

API連携により「SuperStream-NX勤怠管理」上で社員が打刻した出勤・退勤時間との乖離計算を実現「ez-PCLogger」は「SuperStream-NX」のアライアンス製品に追加

API連携により「SuperStream-NX勤怠管理」上で社員が打刻した出勤・退勤時間との乖離計算を実現します。

また、この連携により「ez-PCLogger」は「SuperStream-NX」のアライアンス製品に追加されました。

PCログオン＆ログオフ情報収集ツール「ez-PCLogger」

価格：1名あたり月額108円(税抜) ※ご利用人数100名までの場合販売開始：2018年秋提供元：ニッポンダイナミックシステムズ製品ページ：https://www.nds-tyo.co.jp/ez-pclogger/

「ez-PCLogger」は、客観的な記録として活用できるPCログオン＆ログオフ情報収集に特化した低コストなツールです。

2018年秋の販売開始から、130,000ライセンスを突破しています。

データを集約するサーバは、クラウド／オンプレミスの選択が可能です。

さまざまな勤怠管理システムと連携可能で、企業規模や業界を問わず、社員の自己申告による勤務報告の妥当性をチェックすることができます。

人事給与ソリューション「SuperStream-NX」

提供元：キヤノンITソリューションズ製品ページ：https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/superstream/products/wageアライアンス製品 SAF(SuperStream Applications Family)ページ：https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/superstream/alliance/ez-pclogger

「SuperStream-NX 人事給与ソリューション」は、従業員のスキル情報を一元管理する人事管理を中心に、複雑な給与体系にも柔軟に対応する給与管理と、多様な就業形態を支える勤怠管理に連携したソリューションです。

スキル情報をもとに従業員の今の姿(As Is)とあるべき姿(To Be)を明らかにするだけでなく、セルフサービス化によって従業員を人事業務へ参加させ、自立型社員の育成が可能な仕組みを提供します。

グループ全体の人事情報を一元管理することでリソースの再配置を柔軟に行うことができ、経営戦略によるグループ全体のダイナミックな人事刷新を支援します。

「SuperStream-NX 勤怠管理」は、このソリューションの一部として提供されるクラウド勤怠ソリューションです。

多様化・複雑化する勤怠管理業務に対して、人事総務部門の負荷を大幅に軽減するとともに、従業員自身の意識改革を促し、企業全体にわたる生産性の向上を実現します。

PCログと勤怠打刻を自動で連携させ、勤務実態の正確な把握をサポートする取り組みです。

ニッポンダイナミックシステムズ「ez-PCLogger」とキヤノンITソリューションズ「SuperStream-NX 勤怠管理」のAPI連携の紹介でした。

ニッポンダイナミックシステムズ「ez-PCLogger」と「SuperStream-NX 勤怠管理」のAPI連携のよくある質問

Q. ez-PCLoggerの価格は？

A. ご利用人数100名までの場合、1名あたり月額108円(税抜)です。

詳細は問い合わせが必要です。

Q. ez-PCLoggerはMacにも対応していますか？

A. プレスリリースに記載がありませんでした。

Q. この連携で何ができるようになりますか？

A. 「SuperStream-NX 勤怠管理」で打刻した時間と、「ez-PCLogger」で収集したPCの利用時間が自動で連携され、両者の乖離を自動で判定できるようになります。

これにより、サービス残業の検知など、従業員の勤務実態をより正確に把握できます。

