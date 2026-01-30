漆黒の意志を再現！メディコス・エンタテインメント【超像可動】「スローダンサー」

フィギュアやキャラクターグッズの企画・製造・販売を行うメディコス・エンタテインメント。

メディコス・エンタテインメントが展開する人気シリーズ【超像可動】から、『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』に登場する主人公ジョニィ・ジョースターの愛馬「スローダンサー」のフィギュアが登場します。

2026年1月29日より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップなどで順次予約受付が開始されます。

メディコス・エンタテインメント【超像可動】「スローダンサー」

商品名：超像可動「スローダンサー」作品名：ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン発売月：2026年9月予定価格：14,000円(税抜)／15,400円(税込)材質：PVC＆ABS＆POM仕様：塗装済み可動フィギュアセット内容：本体、オプションパーツ、台座サイズ：全高約200mm・全長約300mm企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント予約受付期間：2026年1月29日(木)12：00 〜 2026年4月8日(水)予約受付場所：メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次

※一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります。

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、ジョニィと共にレースを駆け抜ける「スローダンサー」が登場します。

胴体から脚部にかけての筋肉や皮膚の質感は、馬の特徴を捉えた繊細な造形と塗装によって表現。

身体のブチ模様や細かな装飾品まで正確に再現されています。

脚だけではなく尻尾や耳も可動式となっており、躍動感あふれるポージングも楽しめます。

凛々しい顔つきもポイントです。

鞍などの装飾も細部まで作りこまれています。

力強い脚部の筋肉の造形に注目です。

尻尾も可動式になっています。

耳も動かすことができ、豊かな表情をつけられます。

オプションには、ジョニィ・ジョースター用ハンドパーツが複数付属。

スローダンサーに跨り手綱を握るジョニィを再現可能なパーツが付属します。

ジョニィ・ジョースター(別売)と組み合わせることで様々な劇中シーンを再現可能です。

さらに、ジョニィのスタンド「爪(タスク)・ACT2」によりドリルのように回転する攻撃をイメージしたエフェクトパーツも付いています。

迫力ある戦闘シーンも再現できます。

豊富なオプションパーツで、プレイバリューが広がります。

MEDICOS ONLINE SHOP購入特典

MEDICOS ONLINE SHOPにて超像可動「スローダンサー」をご予約・ご購入いただくと、超像可動「ジョニィ・ジョースター」差し替え頭部パーツがプレゼントされます！

ジョニィの『漆黒の意志』を再現した頭部パーツです。

ワンダーフェスティバル2026[冬]出展情報

2026年2月8日(日)開催のWF2026冬にて、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのフィギュア販売が実施されます。

さらに、当日会場限定販売・プレゼント企画も用意されています。

開催日時：2026年2月8日(日) 10：00〜17：00会場：幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホールブース番号：7-02-01

当日販売商品

超像可動「ザ・ワールド Ver. CLEAR ＆ GOLD」超像可動「透龍」超像可動「ワンダー・オブ・U」

数量限定先着抽選販売商品

超像可動「ジョニィ・ジョースター」【クリスタル限定版】

プレゼント賞品

超像可動「ウィル・A・ツェペリ」

WF2026冬開催当日には、会場にて初公開フィギュアや初公開情報が多数公開予定です。

別売りの「ジョニィ・ジョースター」と組み合わせることで、作中の躍動感あふれるシーンを再現できるフィギュアです。

メディコス・エンタテインメント【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「スローダンサー」の紹介でした。

メディコス・エンタテインメント【超像可動】「スローダンサー」のよくある質問

Q. 予約はいつからどこでできますか？

A. 2026年1月29日(木)12：00より、MEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付が開始されます。

Q. MEDICOS ONLINE SHOPで購入すると特典はありますか？

A. はい、超像可動「ジョニィ・ジョースター」差し替え頭部パーツが特典として付属します。

Q. 別売りの「ジョニィ・ジョースター」は付属しますか？

A. いいえ、付属しません。

作中シーンを再現するには別途購入が必要です。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

