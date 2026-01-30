Android 13搭載でさらに進化！ホームワーキングマザー「UENO-mono 小型フルHDプロジェクター カベーニPRO2」

InstagramやTikTokで累計3,650万再生と話題のモバイルプロジェクター「カベーニ」シリーズ。

国内累計販売8万台を突破した人気シリーズの最上位モデル「カベーニPRO2」が、OSやBluetoothなどをアップグレードした2026年モデルとして登場しました☆

ホームワーキングマザー「UENO-mono 小型フルHDプロジェクター カベーニPRO2」

価格：79,800円(税込)

発売日：2026年1月29日

販売場所：楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング

カラー：シャンパンゴールド、リッチブラック

SNSで話題の小型プロジェクター「カベーニPRO2」がアップグレードして登場。

民放キー局や数々の有名雑誌で取り上げられるなどして80,000台を超えるヒット商品となった「カベーニ」シリーズの最上位モデルです。

バージョンアップ内容

ユーザーの声に応えて、今回のバージョンアップが実施されました。

Androidのバージョンが古い、色味を調節できない、ファイルを開く際のUIがとっつきにくいといった点が改良されています。

Android 9 OS → Android 13 OSBluetooth 5.0 → Bluetooth 5.4ファイル管理インターフェイスの改良色温度の変更が可能に(20パターン)

モバイルプロジェクター「カベーニ」シリーズとは？

手のひらサイズ、アプリ内蔵、コードレスの三拍子揃ったモバイルプロジェクター。

どこにでも持ち歩いて大画面を楽しめる手軽さが最大の特徴です。

重さは500mlペットボトルとほぼ同じです。

ボストンコンサルティンググループの調査によると、動画アプリの視聴時間がテレビを上回るなど、好きな時に好きなコンテンツを楽しみたいというニーズが高まっています。

ドラマやアニメを手軽に大画面で見られるプロジェクターの人気も高まっており、「カベーニ」シリーズは販売開始から5年で累計7万台を突破し、現在も年間1万台ペースで売り上げています。

「カベーニPRO2」でできること

「カベーニPRO2」でできることを紹介します。

フルHD(Blu-rayと同じ画素数)で鮮明な映像を大画面で楽しめる天井に映せるので、寝ながらゆっくり観られるYouTube、Netflix内蔵ですぐ観られる (その他の対応アプリは内蔵のアプリストアから無料で追加可能)コードレスなので、どこでも使えるプレゼン(直接Officeファイルを開けるためパソコン不要です)

USBメモリやOfficeファイルの直接再生ができるので、パソコンを使わずにプレゼンや社内研修が可能です。

「カベーニPRO2」の利用シーン

「カベーニPRO2」は様々なシーンで活躍します。

家でゴロゴロしながら、壁や天井でアニメ映画YouTube三昧。お気に入りのアーティストのライブDVDを、壁一面の大画面で。リビングの壁に映してヨガや筋トレ。壁でみんなでワイワイGAME。寝ながら天井で一人GAME。キャンプでテントやタープに映して、電波がないところでまったり映画鑑賞。見逃し配信サービスをインストールして、テレビ番組をテレビより大きい画面で。黒板に描きたいアニメキャラクターなどの絵を投影して なぞって上手く描けちゃう。パソコン要らずでプレゼンや社内研修 (USBメモリやOfficeファイルの直接再生ができます)

壁に映像を映して、大画面でヨガやエクササイズを楽しむこともできます。

製品概要

詳細なスペックやセット内容を紹介します。

スペック

品番UM-0005A本体寸法幅13.2cm × 奥行13.2cm × 厚さ3.4cm本体重量560g入力対応解像度〜4K(3840×2160画素)出力解像度フルHD(1920×1080画素)明るさ4000ルーメンバッテリー10500mAh連続再生時間2〜3時間OSAndroid 13投影方式DLP投影サイズ〜150インチWi-Fidual-band 2.4G／5GBluetooth5.4コントラスト比5000：1焦点調節オートフォーカス台形補正上下自動±40、手動四隅補正画面縮小50％までスピーカー8Ω1.5W×2メモリ(RAM)2GB内部ストレージ(ROM)32GB拡張性TYPE-C／USB-A／HDMI／AUX-Out／Wi-Fi／Bluetooth対応機器iPhone, iPad, Android, Windows, Mac, Blu-ray ／DVDプレーヤー(レコーダー)、 ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5)、 USBメモリ(対応規格:NTFS/FAT32/exFAT,対応容量:〜1TB) Fire TV Stick, Google Chromecast(クロームキャスト)入力DC15V／3A投影モード正面／反転／背面／天吊り

対応ファイル形式

動画：mp4/mpeg/avi/flv/mov音声：aac/flac/mp3/wav/wma/mp2画像：JPEG/JPG/PNG/BMPOffice系：Word/Excel/PowerPoint/PDF/txt

セット内容

持ち運びに便利な専用キャリーケースが付属します。

プロジェクター本体電源アダプターリモコン三脚HDMIケーブル(120cm)AUXケーブル(100cm)収納袋説明書(実演動画入り)クイックガイド専用キャリーバッグ

スタイリッシュなデザインのキャリーケースです。

コンパクトなのでハンドバッグにもすっぽり収まります。

おうちでのリラックスタイムから、キャンプなどのアウトドア、ビジネスシーンでのプレゼンまで、様々な場面で活躍する一台です。

ホームワーキングマザー「UENO-mono 小型フルHDプロジェクター カベーニPRO2」2026年モデルの紹介でした。

ホームワーキングマザー「UENO-mono 小型フルHDプロジェクター カベーニPRO2」のよくある質問

Q. どんなアプリが使えますか？

A. YouTube、Netflixは内蔵済みです。

AmazonプライムビデオやTVer、Huluなど、その他の対応アプリは内蔵のアプリストアから無料で追加できます。

Q. スマホの画面を映せますか？

A. はい、iPhone、iPad、Android、Windows、Macなど様々な機器に対応しています。

Q. 付属品は何ですか？

A. プロジェクター本体のほか、リモコン、三脚、各種ケーブル（HDMI/AUX）、収納袋、専用キャリーバッグなどが付属します。

