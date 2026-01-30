プロ野球界屈指のゴルフ自慢が集結！FJネクスト「第2回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権」

24時間全国無料のBS放送局「BS12 トゥエルビ」

BS12 トゥエルビにて、FJネクストが冠協賛する「第2回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権 Supported by FJネクスト」が2025年2月1日(日)よる7時から放送されます。

FJネクスト「第2回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権 Supported by FJネクスト」

放送局：BS12 トゥエルビ (24時間全国無料のBS放送局。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。)

放送日程：2025年2月1日(日)よる7：00〜9：00

配信：放送終了後TVerで配信予定

公式サイト：https://www.twellv.co.jp/program/sports/suganohai2/

球春到来前の大一番として、プロ野球界屈指のゴルフ自慢が栃木県那須塩原のホウライカントリー倶楽部に集結する番組です。

番組初の個人戦で栄光を掴むのはいったい誰なのか、ハイレベルなプレーが繰り広げられる真剣勝負は必見です。

出演者

大会には4名の選手が参戦します。

大会発起人であり、第1回のペアマッチ王者である菅野智之選手。

昨年は菅野選手のパートナーとして参加し、見事優勝した大城卓三選手。

元横浜DeNAベイスターズの三嶋一輝選手。

そして、2025年のセ・リーグ王者である阪神タイガースから参戦する伊藤将司選手です。

出演者一覧（敬称略）

出演者：菅野智之、三嶋一輝、大城卓三、伊藤将司リポーター：皆藤慎太郎解説・実況：タケ 小山、高橋大輔

見どころ

戦いの舞台はホウライカントリー倶楽部(栃木県)。

第1回に出場した菅野智之投手と大城卓三選手に加え、ベストスコア72を誇る三嶋一輝選手と今大会最年少の伊藤将司選手が初出場します。

大会発起人の菅野投手は「今回は個人戦なので、自分のプレーをしっかりしよう」と、前回大会からの心境の変化を語ります。

今大会も、飛距離300ヤード超えの規格外の一発を繰り出します。

ダークホースである大城選手は前回大会よりさらに実力をつけ、序盤から流れを掴むプレーを見せます。

菅野選手も注目していた実力者である三嶋選手は安定したショットをみせ、伊藤選手は球界若手ゴルファートップクラスの実力を披露するなど、それぞれのゴルフスキルが光る場面も。

笑いあり、見どころありの、前回とは一味違ったハイレベルな戦いが見どころです。

プレゼントキャンペーン

BS12プロ野球中継公式Xアカウント(https://x.com/twellv_baseball)では、抽選で出演者のサイン入り色紙が当たるキャンペーンを開催中です。

応募方法：BS12プロ野球中継公式Xアカウントをフォローし、該当の投稿をリポスト

応募期間：2025年2月1日(日)〜2025年2月7日(金)

詳細は公式Xを確認ください。

プロ野球選手たちのグラウンドとは違った一面と、ハイレベルなゴルフの腕前が楽しめる特別番組です。

BS12 トゥエルビ「第2回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権 Supported by FJネクスト」の紹介でした。

