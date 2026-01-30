大切な人に美と健康を贈る！銀座ハリッチ『美ドン デーツ』バレンタインギフト

N-LaBoが運営する、全国に16店舗を展開し年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」

そんな「銀座ハリッチ」から、バレンタインシーズンに向けた新たな提案として、「美ドン デーツ」を取り入れたギフトが登場。

2026年2月1日(日)より販売が開始されます。

銀座ハリッチ『美ドン デーツ』バレンタインギフト

販売開始日：2026年2月1日(日)

販売場所：銀座ハリッチ公式オンラインストア

「美ドン デーツ」を中心に、「銀座ハリッチ」のスキンケアアイテムを組み合わせた複数のラインアップが用意されたバレンタインギフト。

美と健康を叶えるアイテムを大切な方へ贈れるギフトです。

美ドン デーツとは

デーツは、ナツメヤシというヤシの木の果実で、ビタミンやミネラル、鉄分、食物繊維をバランスよく含む自然食品です。

「美ドン デーツ」は、毎日のおやつ時間を、美容や健康を意識する習慣へとつなぐナチュラルフード。

持ち運びしやすいサイズ感で、日々の栄養補給にも取り入れやすく、「銀座ハリッチ」が提案する新しい美習慣です。

ギフトラインナップ

美ドン デーツギフト

価格：1,620円(税込)

セット内容：

美ドン デーツ 1個ギフトバッグ

美ドン デーツシロップギフト

価格：2,700円(税込)

セット内容：

美ドン デーツシロップ 1個ギフトバッグ

美ドン デーツ＆シロップギフト

価格：4,320円(税込)

セット内容：

美ドン デーツ 1個美ドン デーツシロップ 1個ギフトバッグ

美ドン デーツ＆根幹美容マスクギフト

価格：7,150円(税込)

セット内容：

美ドン デーツ 1個根幹美容マスク「フェイシャルグロースマスク」5枚ギフトバッグ

美ドン デーツ＆根幹美容液ギフト

価格：14,650円(税込)

セット内容：

美ドン デーツ 1個根幹美容液「ハリッチ プレミアム リッチプラス」1本ギフトバッグ

美ドン デーツ＆トラベル4点セットギフト

価格：20,680円(税込)

セット内容：

美ドン デーツ 1個トラベルセット「ハリッチ プレミアム リッチプラス」「レチベイビー」「L Shot リッチクリーム」「Eki スキンベール プライマー」

10mlサイズ 各1本ずつギフトバッグ

美ドン デーツ＆施術チケットギフト

価格：7,150円(税込)

セット内容：

美ドン デーツ 1個施術ギフトカード 「銀座ハリッチ」「NEL」「明心」のいずれかでご利用可能な招待チケットギフトバッグ

バレンタインにはチョコレートの代わりに、美と健康を贈る「美ドン デーツ」のギフト。

銀座ハリッチ「『美ドン デーツ』バレンタインギフト」の紹介でした。

