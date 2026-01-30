ヤーレンズ、単独ライブ開催決定 らしさあふれるコメント【全文】
お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』が、8月4日の東京・なかのZERO大ホールで開幕することが決定した。
決定にあたって、出井は「昨年「致死量の漫才を浴びてもうたくさん」「尻が爆発するかと思った」「永遠に終わらないと思って怖くなった」など、ご好評の声を多数いただいたヤーレンズ全国ツアーが今年も開催決定です！前人未到、3年連続M-1決勝進出コンビの、誰も辿り着く事のなかった境地からの至高の漫才を是非！早めの告知ですので、今のうちからお尻を鍛えておいて下さい！」とコメント。
楢原は「へい！ショーウィンドウの中のトランペットを指を咥えて見てるそこの君！そんなにトランペットが欲しいならヤーレンズの単独ライブに来たらいいじゃない！トランペットはもらえるのかって？？もらえるわけないだろー！！！ハハっ！」と呼びかけている。
【スケジュール】
8/4・5 東京 中野ZERO大ホール
8/23 福岡 福岡国際会議場メインホール
9/5 新潟 新潟テルサ多目的ホール
9/23 北海道 北ガス文化ホール大ホール
10/17 宮城 多賀城市民会館大ホール
10/24 大阪 池田市民文化会館アゼリアホール
