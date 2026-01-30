ラ・リーガ 25/26の第22節 オサスナとビリャレアルの試合が、2月1日00:15にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、ラウル・モロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ビリャレアルのジェラール・モレノ（FW）がPKを決めてビリャレアルが先制。

しかし、20分オサスナが同点に追いつく。ルーベン・ガルシア（FW）のアシストからビクトル・ムニョス（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+2分オサスナが逆転。ジョン・モンカヨラ（MF）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とオサスナがリードしてハーフタイムを迎えた。

オサスナは後半の頭から選手交代。アレハンドロ・カテナ（DF）からホルヘ・エランド（DF）に交代した。

46分、ビリャレアルが選手交代を行う。アルフォンソ・ペドラサ（FW）からセルジ・カルドナ（DF）に交代した。

62分、オサスナが選手交代を行う。ラウル・モロ（MF）からアイマル・オロス（FW）に交代した。

70分ビリャレアルのニコラス・ペペ（FW）のアシストからジェラール・モレノ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、オサスナは38分にアレハンドロ・カテナ（DF）、72分にルーカス・トロ（MF）に、またビリャレアルは19分にアルフォンソ・ペドラサ（FW）、90分にレナト・ベイガ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

