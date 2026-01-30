エールディヴィジ 25/26の第21節 ＡＺとＮＥＣの試合が、2月1日00:30にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはロザンヘロ・ダール（DF）、トロイ・パロット（FW）、イサク・イェンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。ＮＥＣのノエ・ルブレトン（DF）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

さらに12分ＮＥＣが追加点。佐野 航大（MF）のアシストからバサル・オナル（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、40分、ＡＺのイサク・イェンセン（MF）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分ＮＥＣが追加点。佐野 航大（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ＮＥＣが1-3で勝利した。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は65分から交代で出場した。

また、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。52分にゴールを決めたが、77分にイエローカードを受けている。小川 航基（FW）は出場しなかった。

2026-02-01 02:30:49 更新