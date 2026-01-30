3試合連続でフル出場を果たした

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間1月31日、リーグ第24節のエバートン戦で3試合連続でフル出場を果たした。

チームは1-1の引き分けに終わった。

三笘は左ウイングで5試合連続で先発出場。開始早々の3分には左サイドを突破して左足でクロスを送り、好機を演出した。前半19分にはFWダニー・ウェルベックとのワンツーでゴール前に進入。GKとの1対1を迎えたが、左足のシュートはわずかにゴール右に外れた。

後半に入っても積極的にチャンスを作った。最大の見せ場は同38分。味方のFKのこぼれ球がゴール前の三笘の元へ。右足でゴールへ蹴り込み、得点を決めたかに思われた。だがVARにより味方のオフサイドとなり、取り消しに。今季3点目は幻に終わった。

三笘は前節のフラム戦でも、後半に絶妙なパスでウェルベックのゴールを演出。だがVARの結果、ウェルベックがわずかに出ていたことにより、取り消しになっていた。

チームも後半28分にMFパスカル・グロスのゴールで先制したが、アディショナルタイム（AT）の52分にFWベトに同点ゴールを許して痛恨のドロー。前節のフラム戦でも後半ATに勝ち越しゴールを奪われて敗戦を喫していた。これで4戦連続勝ちなしとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）