ピンポイント解決！究進塾「オンラインスポット指導サービス」

個別指導塾を運営する究進塾は、大学生の単位取得対策＆大学院入試対策を主対象とした「オンラインスポット指導サービス」を新たに開始しました。

大学レベルの専門内容を指導できる講師を、必要なタイミングで単発利用できるサービスです。

究進塾「オンラインスポット指導サービス」

料金(税込)：

【大学受験・EJU対策・英検対策・カウンセリング】 50分あたり 6,300円【大学補習(学部レベル)】 50分あたり 7,200円【大学院入試対策】 50分あたり 8,000円

※単発受講可／入会金なし

近年、大学生から「講義内容が高度で、独学では理解が追いつかない」「単位取得がかかっているが、質問できる相手がいない」「大学院入試対策をしたいが、専門分野を見られる指導者が見つからない」といった相談が増えています。

一方で、一般的なオンライン家庭教師や学習サービスでは「大学レベル・専門分野まで対応できる講師が限られている」という課題がありました。

そんな大学生・大学院受験生の「教えてくれる人がいない」問題に応えるため、究進塾から「オンラインスポット指導サービス」が登場します。

サービスの特長

「オンラインスポット指導サービス」の3つの特長を紹介します。

大学レベルの内容を指導できる講師が見つかる

このサービスでは、大学・大学院レベルの内容を専門的に指導できる講師が対応します。

大学教員経験者、博士号取得者、研究職・専門職として実務経験のある講師が在籍。

線形代数・微分積分・統計・専門科目・研究計画書対策など、学部〜大学院入試レベルまで幅広く対応可能です。

必要なときだけ使える「スポット型」

月額契約なしで、1回50分から受講可能です。

試験前・レポート前・院試直前などに利用できます。

「困ったときに、専門家にピンポイントで聞ける」という大学生・院試受験生のニーズに応えます。

完全オンライン対応

Google Meetを利用した完全オンライン指導のため、全国どこからでも受講可能です。

こんな方におすすめ

「オンラインスポット指導サービス」は、以下のような方におすすめです。

大学の講義についていけず、単位取得に不安がある方数学・統計・専門科目を大学レベルで指導してほしい方大学院入試に向け、専門的な視点での指導を受けたい方定期契約ではなく、必要なときだけ指導を受けたい方

究進塾では、今後対応分野・講師の拡充を進めるとともに、大学生・大学院受験生の学習インフラとしてのオンライン専門指導を目指していきます。

大学の専門的な学習や大学院受験で困ったときに、ピンポイントで専門家のサポートが受けられるサービスです。

究進塾「オンラインスポット指導サービス」の紹介でした。

FAQ

Q1: どのような分野の指導に対応していますか？

A1: 線形代数、微分積分、統計、専門科目、研究計画書対策など、学部〜大学院入試レベルまで幅広く対応しています。

Q2: 料金体系はどうなっていますか？

A2: 大学受験・EJU対策・英検対策・カウンセリングは50分あたり6,300円、大学補習(学部レベル)は50分あたり7,200円、大学院入試対策は50分あたり8,000円です。月額契約は不要で、必要な時に単発で受講できます。

Q3: オンライン指導はどのように行われますか？

A3: Google Meetを利用した完全オンライン指導のため、全国どこからでも受講可能です。

