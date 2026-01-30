気軽に試せる2本入り！インターコンチネンタル商事「スウィッシャースイート・フォイルパウチ グリーン／ハニーバナナ」

外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事。

アメリカを代表するシガーブランド「スウィッシャースイート」より、スウィッシャースイート・フォイルパウチ「グリーン」と「ハニーバナナ」の2銘柄が登場します。

2026年2月2日(月)から、全国のたばこ販売店にて発売です。

インターコンチネンタル商事「スウィッシャースイート・フォイルパウチ グリーン／ハニーバナナ」

発売日：2026年2月2日(月)

価格：各290円(税込)

入数：各2本入り

販売店舗：全国のたばこ販売店

アメリカ合衆国のスウィッシャー社が製造し、インターコンチネンタル商事が輸入販売を行っているシガリロ(機械巻きの葉巻たばこ)「スウィッシャースイート・フォイルパウチ」

気軽に試せる2本入りでお求めやすい価格のシリーズで、2013年の発売以来多くの方に好評です。

今回、より多くの方のニーズに応えたいという想いから、2種類の新フレーバー「グリーン」と「ハニーバナナ」が発売されます。

シガリロとは

機械巻きの小さな葉巻のことです。

温度や湿度管理の必要はありません。

一般的に知られているプレミアムシガー(ハンドメイドの葉巻)とは異なり、喫煙時間も10〜15分程度と短く、価格帯も手頃なものが多いため、気軽に葉巻の味わいを楽しめます。

スウィッシャースイート・フォイルパウチグリーン

すっきり甘くてちょうどいい、気軽に楽しめる爽やかライト感が特徴の「グリーン」

商品概要

商品名：スウィッシャースイート・フォイルパウチグリーン喫味：スイートグリーンラッパー。すっきり甘くてちょうどいい、気軽に楽しめる爽やかライト感価格・入数：290円(税込)・2本入りサイズ：長さ109mm 直径10mm製造国：ドミニカ共和国パッケージ：開閉可能なチャック付きパウチ。開封後、再度密閉できます。

スウィッシャースイート・フォイルパウチハニーバナナ

ハニー＆バナナの甘い香りがふわりと広がる、まったり楽しめる一本です。

商品概要

商品名：スウィッシャースイート・フォイルパウチハニーバナナ喫味：ハニー＆バナナの甘い香りがふわり、まったり楽しめる一本価格・入数：290円(税込)・2本入りサイズ：長さ109mm 直径10mm製造国：ドミニカ共和国パッケージ：開閉可能なチャック付きパウチ。開封後、再度密閉できます。

既存11銘柄も好評販売中

「スウィッシャースイート・フォイルパウチ」シリーズは、既存の11銘柄も好評販売中です。

すっきり爽やかな「グリーン」と、甘い香りの「ハニーバナナ」が仲間入りした「スウィッシャースイート・フォイルパウチ」

インターコンチネンタル商事「スウィッシャースイート・フォイルパウチ グリーン／ハニーバナナ」の紹介でした。

※20歳未満の方へのたばこに関する情報発信は控えられています。

