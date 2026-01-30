初の漫画とアニメがクロスオーバー！なんばパークスミュージアム「スキップとローファー展」

高松美咲先生が描く『スキップとローファー』は、誰もが通り過ぎたあの日のきらめきを、やさしく、そしてリアルに映し出す物語です。

『スキップとローファー』初の漫画とアニメがクロスオーバーした展覧会が開催されます。

2026年3月14日(土)から4月5日(日)までの期間、大阪会場として「スキップとローファー展」がなんばパークスミュージアムにて開催されます☆

「スキップとローファー展」大阪会場

会期：2026年3月14日(土)〜4月5日(日) ※23日間

会場：なんばパークスミュージアム (大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F)

開場時間：10:00〜18:00 ※最終入場は17:30まで

主催：「スキップとローファー展」大阪実行委員会、南海電気鉄道

企画：「スキップとローファー展」実行委員会

協力：講談社

宣伝協力：関西テレビ放送

公式HP：https://skip-and-loafer-ten.com/

公式X：@skiptoloaferex

お問合せ：「スキップとローファー展」大阪会場事務局 TEL：06-4862-5737(平日10:00〜17:00、開催期間中は開場時間内)

権利表記：(C)高松美咲／講談社 (C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会

小さな町から、大きな街へ。

希望と少しの不安を胸に、岩倉美津未は一歩を踏み出しました。

新しい友だち、予想外の出来事、胸がぎゅっとするような瞬間。

そのどれもが、かけがえのない“青春”の景色をつくっていきます。

この展覧会は『スキップとローファー』初の漫画とアニメがクロスオーバーした展覧会です。

原作の印象的な場面やキャラクターたちの息づかいを感じられる生原稿展示をはじめ、作品世界を多角的に楽しめる展示が展開されます。

笑って、悩んで、少し大人になる。

そんな“スキップとローファー”らしい青春の瞬間を体験できるイベントです。

チケット情報

2026年1月31日(土)10:00より「前売券」の販売がスタートします。

入場料(税込)

チケット種別料金前売券1,800円当日券2,000円グッズ付入場券3,800円

※2歳以下入場無料(要保護者同伴)

※障がい者手帳をお持ちの方でも入場チケットは必要です。ただし、介助者1名までは同伴無料です

※3月14日(土)・15日(日)は終日日時指定のため、入場には「日時指定券」が必要です

※グッズ付入場券は数量限定のため売切れ次第終了となります

グッズ付き入場券「ポーチ＆ビジュアルステッカーセット」

グッズ付き入場券を購入すると、限定アイテム「ポーチ＆ビジュアルステッカーセット」がプレゼントされます。

※ペン等の小物は付属いたしません

ポーチの裏側には作品内の名シーンがプリントされています。

チケット販売サイト

チケットは「チケットぴあ」にて販売されます。

インターネット予約： https://w.pia.jp/t/skipandloafer-ex/店頭購入：全国セブンイレブン店内マルチコピー機

Pコード

日時指定日(3/14・15)：659-737フリー日 (3/16以降)：995-877

※展覧会開催期間中は会場でも販売しています。

展覧会の見どころ

会場では、ファン必見となる原作漫画の複製原画や、アニメの設定資料、美術資料など、作品の制作過程も紹介されます。

キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、物語の舞台や日常のワンシーンを再現した展示空間を楽しめます。

ルンルンのオープニング

アニメのオープニングに特化した特別展示です。

「スキップとローファー」の“はじまり“を展示で楽しめます。

※写真は東京会場開催時のものです

ワクワクのストーリー

貴重な生原稿とともに、「スキップとローファー」の物語をたどります。

※写真は東京会場開催時のものです

ワイワイの日常

キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、作品に登場した印象的なアイテムの再現展示も用意されています。

※写真は東京会場開催時のものです

ニコニコのおまけシアター

この展覧会でしか見られない「ニコニコのおまけシアター」では、単行本おまけ漫画の「ボイスコミック映像」を特別上映します。

オリジナルグッズ

原作からアニメ、展覧会ビジュアルを使用したオリジナルグッズが多数販売されます。

サガラ刺繍ポーチ

アクリルスタンド〈全5種〉

ペアぬいぐるみマスコット〈みつみ／志摩〉

