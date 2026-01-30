使う前に仕込む新発想！ライフメール「砂糖仕込み用酵素液」

自然由来の発酵製品を手がけるライフメールは、白砂糖を使用前に仕込むという新たな発想から生まれた業務用素材「砂糖仕込み用酵素液」の無料モニター募集を開始しました。

この取り組みは、製菓や飲食の現場における砂糖の扱い方、および甘味設計を見直すことを目的とした商品化前の検証プロジェクトです。

「使う前に仕込む」という工程を加えることで、砂糖を単なる調味料ではなく一つの“素材”として捉え直す、革新的な業務用アイテムが登場します。

ライフメール「砂糖仕込み用酵素液」

募集内容：無料モニター募集（限定30名）

用途：業務用素材（製菓・飲食向け）

原材料：国産玄米、塩

募集ページ：https://sozainikatsu.com/pages/sugar-brew

料理や菓子づくりにおいて、砂糖は完成された調味料としてそのまま使われるのが一般的ですが、この「砂糖仕込み用酵素液」はその常識を覆します。

白砂糖にこの酵素液を少量加えてなじませ、一定時間置くというシンプルな工程を設けることで、仕上がりの質を追求することが可能です。

玄米由来のアミノ酸発酵液と塩のみを原材料とした自然由来の素材であり、余計な添加物を含まないため、プロの現場での試作にも柔軟に対応します。

現場の声を活かした商品設計

今回のモニター募集は、正式な商品化に向けた重要な検証フェーズとして位置づけられています。

実際の使用感や現場でのフィードバックを重視し、ポジティブな意見だけでなく、違和感なども含めたリアルな声を今後の商品設計に反映させていく予定です。

プロの職人が持つ技術や感性に寄り添いながら、次世代の甘味表現を支える一助となることを目指しています。

砂糖という普遍的な素材に新たな価値を付加する、独創的な取り組みの今後の展開に期待が高まります。

ライフメール「砂糖仕込み用酵素液」の紹介でした。

