＜速報＞米女子開幕戦3日目スタート 3位の畑岡奈紗は深夜ティオフ
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 3日目◇31日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦の第3ラウンドが、日本時間午後11時16分にスタートした。
【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗
トータル4アンダー・11位タイの岩井明愛が、午後11時38分にアウトコースから日本勢8人の先陣を切る。その22分後には、同じく11位の古江彩佳がティオフを迎える。日本勢最上位のトータル7アンダー・3位タイにつける畑岡奈紗は、翌2月1日（日）の午前1時17分にスタートする。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■アウトコース23時38分：岩井明愛0時00分：古江彩佳1時17分：畑岡奈紗■インコース23時49分：岩井千怜0時00分：山下美夢有0時22分：竹田麗央0時44分：西郷真央1時39分：笹生優花
