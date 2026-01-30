ドイツ１部は３１日、第２０節の６試合が行われ、日本代表ＭＦ佐野海舟のマインツはアウェーで強豪ライプチヒに２―１と逆転勝利を果たした。今季初の２連勝で、暫定ながら入れ替えプレーオフ圏の１６位から１５位に浮上した。佐野はフル出場、ＭＦ川崎颯太はベンチ外だった。

また日本代表ＭＦ堂安律のフランクフルトは、ホームでレバークーゼンに１―３と敗戦。堂安は右ＭＦで先発したが、得点に絡めないまま後半２４分に交代した。またベンチ入りしたＤＦ小杉啓太は出場なしに終わった。監督交代も行い、すでにアルベルト・リエラ監督の就任が決まっているフランクフルトは、デニス・シュミット暫定監督が指揮を執ったが、１次リーグ敗退が決まった欧州ＣＬも含め公式戦４連敗。２５年末から公式戦８試合勝利（３分け５敗）なしとなった。

ブレーメンのＤＦ菅原由勢は、ホームのボルシアＭＧ戦に先発し、後半１９分までプレー。試合は１―１で引き分けた。ボルシアＭＧのＦＷ町野修斗は後半４０分から途中出場、ＤＦ高井幸大はベンチ外だった。

またＭＦ藤田譲瑠チマとＤＦ安藤智哉が先発したザンクトパウリは、アウェーでアウクスブルクに１―２と敗れ、６試合未勝利（３分け３敗）。降格圏の１７位から浮上することはできなかった。