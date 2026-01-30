ブライトン、後半ATの失点でエヴァートンと痛恨ドロー…フル出場の三笘薫は決定機逸＆得点を取り消される

プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、ブライトンとエヴァートンが対戦した。ブライトンは、リーグ戦23試合を消化して勝ち点「30」の12位に位置している。しかし、6位リヴァプールとの勝ち点差は「6」、5位チェルシーとの勝ち点差は「7」、4位マンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は「8」と、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得は十分に可能性はある。臨むは勝ち点差「3」の10位エヴァートンとの対戦。今後の欧州カップ戦出場権争いを見据えると、どちらにとっても勝利しておきたい一戦だった。

【動画】三笘薫の決定機逸＆グロスの先制弾など！

大きな決定機はわずかに右に💧



ウェルベックとのワンツーから#三笘薫 がシュート！

切れ味の鋭いドリブルを見せるも

惜しくもポストを外れる…



🏆プレミアリーグ 第24節

⚔️ブライトン v エヴァートン

📺https://t.co/9wAhvAv01V

🏟️アメリカン・エキスプレス・スタジアム

鮮やかに崩して先制⚽️



ファン・ヘッケの完璧なクロスから

最後に決めたのは #グロス ‼️

年明けにドルトムントから復帰を

果たしたベテランが先制弾を決める👀



終了間際に劇的同点弾💥#オブライエン の力強いシュートは

キーパーにセーブされるも、

こぼれ球を #ベト が押し込んだ！

またもブライトンは勝ちきれず…💧



三笘薫が先発出場した試合は、立ち上がりからエヴァートンを押し込み、優位に立って試合を運ぶ。すると19分、三笘がダニー・ウェルベックとのワンツーでボックス内に侵入し、そのままシュート。しかし、これは惜しくも枠外にそれてしまう。20分台に入り、エヴァートンがブライトンを押し込む時間帯が続く。しかし、おしこんでから守備を崩すことがなかなかできず、得点にはつながらない。その後はブライトンが再びボールを保持するが、シュートまで持ち込むことができず、停滞感が漂う。結局、前半はエヴァートンが記録したシュートは0本に終わるなど、両チーム共にスコアレスで終えた。後半に入ると、よりオープンな試合展開となり、エヴァートンが主導権を握っていく。一方、ブライトンはなかなかボールを保持できず、目立ったチャンスを作ることができない。しかし73分、ブライトンが遂にスコアを動かした。押し込んだ状態からヤン・ポール・ファン・ヘッケがヤシン・アヤリへの縦パスを通すと、アヤリはこれを折り返す。最後はパスカル・グロスがダイレクトでゴールネットを揺らし、ゴールをこじ開けた。そして83分、ブライトンはFKのチャンスを迎えると、ボックス内での混戦から三笘薫がこぼれ球を拾い、シュートをゴールネットに突き刺す。しかし、これはオフサイドの判定で取り消されてしまった。しかし後半アディショナルタイム7分、エヴァートンは右サイドからのクロスからジェイク・オブライエンがシュート。これはブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンが阻んだものの、こぼれ球をベトが押し込み、エヴァートンが土壇場で追いついた。試合はこのまま終了。ブライトンとエヴァートンは1−1で引き分けた。ブライトンは次節、2月8日にホームでクリスタル・パレスと対戦。一方のエヴァートンは2月7日にアウェイでフルアムと対戦する。【スコア】ブライトン 1−1 エヴァートン【得点者】1−0 73分 パスカル・グロス（ブライトン）1−1 90＋7分 ベト（エヴァートン）