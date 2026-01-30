プレミアリーグ 25/26の第24節 リーズとアーセナルの試合が、2月1日00:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、アントン・シュタハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

27分に試合が動く。アーセナルのチュクノンソー・マドゥエケ（FW）のアシストからマルティン・スビメンディ（MF）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。

さらに38分アーセナルが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

リーズは後半の頭から2人が交代。ジェームス・ジャスティン（DF）、イリヤ・グルエフ（MF）に代わりショーン・ロングスタッフ（MF）、ノア・オカフォー（FW）がピッチに入る。

61分、アーセナルは同時に2人を交代。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）に代わりガブリエル・マルチネリ（FW）、マルティン・ウーデゴール（MF）がピッチに入る。

69分アーセナルが追加点。ガブリエル・マルチネリ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

71分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からファクンド・ブオナノッテ（MF）に交代した。

75分、アーセナルは同時に2人を交代。ピエロ・インカピエ（DF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）に代わりリッカルド・カラフィオーリ（DF）、ガブリエルジェズス（FW）がピッチに入る。

81分、リーズが選手交代を行う。アントン・シュタハ（MF）からウィルフリード・ニョント（FW）に交代した。

81分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）からエベレチ・エゼ（FW）に交代した。

85分、リーズが選手交代を行う。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）からヨエル・ピロー（FW）に交代した。

その直後の86分アーセナルが追加点。マルティン・ウーデゴール（MF）のアシストからガブリエルジェズス（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

以降は試合は動かず、アーセナルが0-4で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

2026-02-01 02:00:09 更新