プレミアリーグ 25/26 第24節 リーズ vs アーセナル 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第24節 リーズとアーセナルの試合が、2月1日00:00にエランド・ロードにて行われた。
リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、アントン・シュタハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。
27分に試合が動く。アーセナルのチュクノンソー・マドゥエケ（FW）のアシストからマルティン・スビメンディ（MF）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。
さらに38分アーセナルが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-2。さらにリードを広げる。
ここで前半が終了。0-2とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。
リーズは後半の頭から2人が交代。ジェームス・ジャスティン（DF）、イリヤ・グルエフ（MF）に代わりショーン・ロングスタッフ（MF）、ノア・オカフォー（FW）がピッチに入る。
61分、アーセナルは同時に2人を交代。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）に代わりガブリエル・マルチネリ（FW）、マルティン・ウーデゴール（MF）がピッチに入る。
69分アーセナルが追加点。ガブリエル・マルチネリ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。
71分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からファクンド・ブオナノッテ（MF）に交代した。
75分、アーセナルは同時に2人を交代。ピエロ・インカピエ（DF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）に代わりリッカルド・カラフィオーリ（DF）、ガブリエルジェズス（FW）がピッチに入る。
81分、リーズが選手交代を行う。アントン・シュタハ（MF）からウィルフリード・ニョント（FW）に交代した。
81分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）からエベレチ・エゼ（FW）に交代した。
85分、リーズが選手交代を行う。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）からヨエル・ピロー（FW）に交代した。
その直後の86分アーセナルが追加点。マルティン・ウーデゴール（MF）のアシストからガブリエルジェズス（FW）がゴールで0-4。4点差となる。
以降は試合は動かず、アーセナルが0-4で勝利した。
なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。
2026-02-01 02:00:09 更新