プレミアリーグ 25/26の第24節 ウルバーハンプトンとボーンマスの試合が、2月1日00:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、トル・アロコダレ（FW）、ウーゴ・ブエノ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。ボーンマスのアミン・アドリ（FW）のアシストからイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

ここで前半が終了。0-1とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

68分、ボーンマスは同時に2人を交代。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、アミン・アドリ（FW）に代わりライアン・クリスティー（FW）、Rayan（FW）がピッチに入る。

70分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。黄 喜燦（FW）、ロドリゴ・ゴメス（FW）に代わりヨルゲン・ラルセン（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）がピッチに入る。

80分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。アンドレ（MF）からジョン・アリアス（FW）に交代した。

85分、ボーンマスは同時に2人を交代。エバニウソン（FW）、アレックス・ヒメネス（DF）に代わりエネス・ウナル（FW）、アレク・トート（MF）がピッチに入る。

89分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。ウーゴ・ブエノ（DF）、サンティアゴ・ブエノ（DF）に代わりデビッド・ウルフ（DF）、ペドロ・リマ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分ボーンマスに貴重な追加点が入る。Rayan（FW）のアシストからアレックス・スコット（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もボーンマスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボーンマスが0-2で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは45+1分にアンドレ（MF）、61分にジェルソン・モスケラ（DF）、75分にジョアン・ゴメス（MF）に、またボーンマスは58分にアレックス・ヒメネス（DF）、60分にアミン・アドリ（FW）、88分にジェームズ・ヒル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

