プロ・リーグ 25/26の第23節 セルクル・ブリュージュとアントワープの試合が、2月1日00:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ジェラール・ファンデプラス（MF）らが先発に名を連ねた。

10分にセルクル・ブリュージュのワルレソン（GK）にレッドカードが出され退場してしまう。

12分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。スティーブ・ヌゴウラ（FW）からマキシム・ドランゲ（GK）に交代した。

37分、アントワープが選手交代を行う。ブバカル・クヤテ（DF）に代わりアンソニー・バレンシア（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分に試合が動く。アントワープのティボ・ソマーズ（FW）のアシストからクリストファー・スコット（MF）がゴールを決めてアントワープが先制。

さらに45+6分アントワープが追加点。ビンセント・ヤンセン（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアントワープがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルクル・ブリュージュは後半の頭から選手交代。ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）からダンテ・バンザイル（FW）に交代した。

49分アントワープが追加点。ティボ・ソマーズ（FW）のアシストから綱島 悠斗（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに59分アントワープが追加点。ティボ・ソマーズ（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アントワープが0-4で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。49分にゴールを決めた。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-02-01 02:00:52 更新