衝撃展開！12位ブライトン、97分に失点で10位エバートンと超痛恨ドロー。４戦ぶり勝利するり…三笘薫の今季３点目は幻に
現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが、勝点３差で10位のエバートンとホームで対戦。三笘がリーグ戦５試合連続で先発した。
直近のリーグ戦10試合でわずか１勝（５分４敗）のブライトンは、立ち上がりからボールを保持し、押し気味に試合を進める。
19分には、三笘がウェルベックとのワンツーでエバートンの守備を攻略。ペナルティエリア深くに侵入し、イングランド代表の正GKピックフォードを相手に左足でシュートを放つが、惜しくも枠の右に外れる。
０−０で折り返すと、63分に三笘の仕掛けからCKを獲得。しかし得点には繋がらず、依然として先制点が遠い。
もどかしい展開が続くなか、74分についに均衡を破る。アヤリのグラウンダーのクロスからグロスが冷静に流し込んだ。ドルトムント移籍を経て、今冬に１年半ぶりにブライトンに戻ってきた34歳のドイツ代表MFは、復帰後初ゴールとなった。
さらに83分、FKの流れから三笘が押し込み、ゴールネットを揺らす。躍動する日本代表MFの今季３点目かと思われたものの、オフサイドで得点は認められない。
このまま１−０でタイムアップに向かっていたが、90＋７分だった。土壇場でベトにあまりに痛恨の被弾。ブライトンはほぼ手中に収めていたリーグ戦４試合ぶりの勝利を逃し、１−１のドローで終わる羽目になった。
なお、存在感を示した三笘は３試合連続でフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】躍動エース三笘がビッグチャンスを迎えるも…本当にあと少し！
直近のリーグ戦10試合でわずか１勝（５分４敗）のブライトンは、立ち上がりからボールを保持し、押し気味に試合を進める。
19分には、三笘がウェルベックとのワンツーでエバートンの守備を攻略。ペナルティエリア深くに侵入し、イングランド代表の正GKピックフォードを相手に左足でシュートを放つが、惜しくも枠の右に外れる。
０−０で折り返すと、63分に三笘の仕掛けからCKを獲得。しかし得点には繋がらず、依然として先制点が遠い。
さらに83分、FKの流れから三笘が押し込み、ゴールネットを揺らす。躍動する日本代表MFの今季３点目かと思われたものの、オフサイドで得点は認められない。
このまま１−０でタイムアップに向かっていたが、90＋７分だった。土壇場でベトにあまりに痛恨の被弾。ブライトンはほぼ手中に収めていたリーグ戦４試合ぶりの勝利を逃し、１−１のドローで終わる羽目になった。
なお、存在感を示した三笘は３試合連続でフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】躍動エース三笘がビッグチャンスを迎えるも…本当にあと少し！