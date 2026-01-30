現場が見える安心感！東京書房「出張買取の現場公開動画」

古書・古本の出張買取を専門とする東京書房が、公式YouTubeチャンネルにて、実際の出張買取現場の様子を収録した新規追加動画を公開しました。

東京書房「出張買取公開動画」

公開されたのは、出張買取の現場を公開する動画です。

「どんな人が来るのか」「どんな作業をするのか」といった、初めて利用する方の不安を解消できるよう、買取現場の実際が映像で紹介されています。

動画は東京書房の公式YouTubeチャンネルで視聴できます。

出張買取サービスは、自宅まで専門スタッフが訪問し、その場で査定・買取を行う便利なサービスです。

しかし、初めて利用される方からは、以下のような不安の声が寄せられていました。

「どのようなスタッフが来るのか不安」「作業の流れがわからない」「自宅に知らない人を入れることに抵抗がある」「強引な営業をされないか心配」

こうした不安を解消し、安心してサービスを利用してもらうため、今回の買取現場の動画が公開されました。

動画の内容

公開された動画では、以下の内容を見ることができます。

スタッフの訪問から作業完了までの一連の流れ実際の査定作業の様子買取作業後のお客様の実際の声

映像を通じて、東京書房スタッフの丁寧な対応や、住環境に配慮した作業の様子を実際に確認できます。

東京書房の出張買取サービスについて

東京書房は、最新の専門書から江戸期の古典籍まで、幅広い年代や分野の書籍を対象に出張買取を行っています。

本の出張買取は全国に対応しています。

バーコードやISBN番号の有無を問わず査定を実施しており、他店で買取を断られた古い本や自費出版物にも対応しています。

また、買取対象外となる書籍についても、希望に応じて手数料無料で回収を実施。

「出張買取を依頼したものの、買取できない本が残されてしまい、処分に費用や手間、時間がかかってしまった」という悩みを解消し、遺品整理や蔵書整理の際にも安心して利用できるサービスを提供しています。

東京書房 公式YouTubeチャンネルについて

東京書房公式YouTubeチャンネルでは、今回公開された買取現場の様子に加え、さまざまな買取現場の事例や本の買取に関する情報を幅広く配信しています。

具体的には、以下のようなコンテンツを視聴できます。

様々なジャンルの買取現場大量買取から少量買取まで、規模別の作業事例本の価値を見極めるポイント買取価格がつきやすい書籍の特徴古書・古本に関する豆知識出張買取をご依頼される際のポイント

初めて出張買取を利用される方はもちろん、本を売りたいと考えている方、古書・古本に興味のある方にも役立つ内容となっています。

出張買取サービス利用時の不安を解消してくれる動画です。

東京書房が公開した「出張買取の現場を公開する動画」の紹介でした。

東京書房「出張買取サービス」のよくある質問

Q. 出張買取は全国どこでも対応していますか？

A. はい、全国対応です。

Q. どんな本を買い取ってもらえますか？

A. 最新の専門書から江戸期の古典籍まで、幅広い年代や分野の書籍が対象です。

バーコードやISBN番号の有無を問わず査定を実施しており、他店で買取を断られた古い本や自費出版物にも対応しています。

