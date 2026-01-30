ブンデスリーガ 25/26の第20節 アイントラハト・フランクフルトとレーバークーゼンの試合が、1月31日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、マーティン・テリヤー（FW）、マリク・ティルマン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）はベンチからのスタートとなった。

26分に試合が動く。レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）のアシストからアーサー（DF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに33分レーバークーゼンが追加点。クリスチャン・コファン（FW）のアシストからマリク・ティルマン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分、アイントラハト・フランクフルトのロビン・コッホ（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

57分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ヒューゴ・ラーション（MF）からオスカー・ヒュイルント（MF）に交代した。

64分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。マーティン・テリヤー（FW）、エセキエル・フェルナンデス（MF）に代わりヨナス・ホフマン（MF）、エセキエル・パラシオス（MF）がピッチに入る。

69分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。堂安 律（MF）からAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）に交代した。

70分にアイントラハト・フランクフルトのエリエス・スヒリ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

70分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。マリオ・ゲッツェ（MF）からアンスガー・クナウフ（FW）に交代した。

72分、レーバークーゼンが選手交代を行う。クリスチャン・コファン（FW）からパトリック・シック（FW）に交代した。

82分、レーバークーゼンが選手交代を行う。マリク・ティルマン（MF）からアーネスト・ポク（FW）に交代した。

84分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ナサニエル・ブラウン（DF）からジャン・バホーヤ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分レーバークーゼンに貴重な追加点が入る。アーネスト・ポク（FW）のアシストからアレイクス・ガルシア（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、レーバークーゼンが1-3で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し69分までプレーした。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

2026-02-01 01:30:17 更新