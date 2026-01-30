ブンデスリーガ 25/26の第20節 ブレーメンとボルシアＭＧの試合が、1月31日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、サミュエル・ムバングラ（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、フロリアン・ノイハウス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。フロリアン・ノイハウス（MF）からケビン・シュテーガー（MF）に交代した。

61分に試合が動く。ボルシアＭＧのフランク・オノラ（MF）のアシストからハリス・タバコビッチ（FW）がゴールを決めてボルシアＭＧが先制。

64分、ブレーメンは同時に2人を交代。菅原 由勢（DF）、ユスティン・エンジンマー（FW）に代わりマルコ・グリュル（FW）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）がピッチに入る。

70分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。フィリップ・サンダー（MF）からマルビン・フリードリッヒ（DF）に交代した。

75分、ブレーメンが選手交代を行う。フリアン・マラティーニ（DF）からアイザック・シュミット（MF）に交代した。

85分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。ハリス・タバコビッチ（FW）、ジョセフ・スカリー（DF）に代わり町野 修斗（FW）、イェンス・カストロップ（MF）がピッチに入る。

89分、ブレーメンが選手交代を行う。サミュエル・ムバングラ（FW）からケケ・トップ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分ブレーメンが同点に追いつく。ケケ・トップ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は先発し64分までプレーした。

また、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は85分から交代で出場した。

2026-02-01 01:30:22 更新