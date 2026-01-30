魅力を伝えるひとこと！教育と探求社「クエストカップ2026 全国大会」
教育と探求社が提供する探究学習プログラム「クエストエデュケーション」。
このプログラムに取り組む中高生の代表チームが、1年間の探求の成果を社会に向けて発信する「クエストカップ2026 全国大会」が開催されます。
大会4日間のうち、Day3(2月26日)、Day4(2月27日)で実施される企業探究部門「コーポレートアクセス」(セカンドステージ)のグランプリ審査委員が決定しました。
教育と探求社は、「クエストエデュケーション」の提供を始めた2005年度から、生徒が探求の成果を社会に発信する場として「クエストカップ全国大会」を毎年開催しています。
21回目となる今回は、大会テーマを「Wonder 驚き、感動、そして探求。」として開催。
2026年2月11日(祝・水)はオンラインで、25日(水)、26日(木)、27日(金)は立教大学池袋キャンパスにて計4日間開催されます。
2月25日〜27日の3日間はどなたでも無料で観覧可能です。
観覧を希望される方は、申し込みサイトより事前の申し込みが必要です。
「クエストカップ2026 全国大会」概要
大会テーマ：Wonder 驚き、感動、そして探求。
公式サイト： https://questcup.jp/
一般参観申し込み(Peatix)： https://peatix.com/event/4698535
※出場チームは2月6日(金)より、公式サイトにて公開予定です
日程と実施内容
DAY1 2026年2月11日(水・祝) 9:00〜16:00(オンライン)社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」ファーストステージ「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」
DAY2 2026年2月25日(水) 9:00〜17:00(立教大学池袋キャンパス)社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」セカンドステージ進路探究部門「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」起業家部門「スモールスタート」地域探究部門「エンジン」
DAY3 2026年2月26日(木) 9:00〜17:00(立教大学池袋キャンパス)企業探究部門「コーポレートアクセス Qグループ」ファーストステージ、セカンドステージ
DAY4 2026年2月27日(金) 9:00〜17:00(立教大学池袋キャンパス)企業探究部門「コーポレートアクセス Eグループ」ファーストステージ、セカンドステージ
企業探究部門「コーポレートアクセス」グランプリ審査委員
宇宙物理学博士や映画監督など、多様な領域のイノベーターらが中高生と向き合い審査します。
グランプリ審査委員をはじめ、各部門の審査委員プロフィールとメッセージは、「クエストカップ2026 全国大会」公式サイトに掲載されています。
Qグループ
2月26日(木)に開催される「コーポレートアクセス Qグループ」の審査委員は以下の方々です。為末 大 氏（Deportare Partners 代表）本山 勝寛 氏（映画監督）佐々木 紀彦 氏（PIVOT 代表取締役社長）
Eグループ
2月27日(金)に開催される「コーポレートアクセス Eグループ」の審査委員は以下の方々です。市川 力 氏（宇宙物理学博士、早稲田大学 講師）村上 由美子 氏（MPower Partners Fund 代表パートナー）宮城 治男 氏（NPO法人ETIC. 創業者・会長）
主催・協賛・後援
主催クエストカップ実行委員会教育と探求社
ブラックスワン賞 協賛京都文教大学桃山学院大学 ビジネスデザイン学部
後援経済産業省文部科学省立教大学 経済学部岡山県私学協会京都府私立中学高等学校連合会茨城県教育委員会群馬県教育委員会埼玉県教育委員会静岡県教育委員会東京都教育委員会長崎県教育委員会長野県教育委員会兵庫県教育委員会広島県教育委員会北海道教育委員会青森市教育委員会尼崎市教育委員会大阪市教育委員会さいたま市教育委員会静岡市教育委員会沼津市教育委員会福井市教育委員会福山市教育委員会横浜市教育委員会
協力一橋大学イノベーション研究センター
探究学習に取り組んできた中高生たちの、1年間の集大成が発表されるイベントです。
教育と探求社「クエストカップ2026 全国大会」の紹介でした。
FAQ
Q: クエストカップ2026 全国大会は誰でも観覧できますか？
A: 2月25日〜27日の3日間はどなたでも無料で観覧可能です。観覧をご希望の方は、申し込みサイトより事前の申し込みが必要です。
Q: グランプリ審査委員の詳しい情報はどこで確認できますか？
A: グランプリ審査委員をはじめ、各部門の審査委員プロフィールとメッセージは、「クエストカップ2026 全国大会」公式サイトに掲載されています。
Q: クエストカップに関する問い合わせ先は？
A: 教育と探求社 クエストカップ実行委員会まで、メール(info@eduq.jp)または電話(03-6674-1234)にてお問い合わせください。
